Allerta meteo in Campania: scatta l’avviso Giallo della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore Giallo sull’intero territorio regionale. Il provvedimento, basato sulle analisi del Centro Funzionale, entrerà in vigore a partire dalle ore 21 di giovedì 17 settembre e resterà attivo fino alle ore 12 di venerdì 18 settembre.

Previsioni meteo e zone a maggiore rischio

Il quadro meteorologico evidenzia una spiccata instabilità e una notevole incertezza previsionale, con fenomeni caratterizzati da una rapida evoluzione ma da forte intensità locale. I temporali e i rovesci più rilevanti sono attesi in particolare sulle zone 1, che comprendono la Piana campana, Napoli, le isole e l’Area Vesuviana, e sulle zone 3, che interessano la Penisola Sorrentino-Amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini.

Oltre alle precipitazioni intense, l’avviso mette in guardia contro il rischio di grandinate, fulmini e forti raffiche di vento capaci di danneggiare le coperture e le strutture provvisorie o esposte.

Rischio idrogeologico, frane e impatti al suolo

Il bollettino diramato dalla Sala Operativa Unificata evidenzia potenziali criticità legate al dissesto idrogeologico. Tra gli effetti al suolo si segnalano allagamenti, esondazioni, innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali.

Una situazione di particolare attenzione riguarda le aree interessate dai recenti incendi boschivi. In queste zone, la ridotta tenuta del terreno e la vulnerabilità idrogeologica accrescono concretamente il pericolo di smottamenti, frane e caduta massi.

Raccomandazioni e misure di prevenzione

Alla luce degli scenari previsti, la Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di attivare le misure di prevenzione e mitigazione previste dai piani comunali. Si sollecita inoltre la verifica della stabilità del verde pubblico e la sicurezza delle strutture maggiormente esposte alle raffiche di vento.