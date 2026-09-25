Maltempo a Capaccio Paestum: strade allagate e fango dopo le piogge notturne

Il maltempo della notte, caratterizzato da copiose precipitazioni su tutto il territorio, ha provocato seri danni alla viabilità in diversi comuni. L’ondata di maltempo ha investito in pieno l’area, mettendo sotto pressione il sistema di scolo e creando criticità immediate alla circolazione stradale fin dalle prime ore del mattino.

Situazione critica a Capaccio Paestum

Diverse segnalazioni di criticità sono arrivate dal comune di Capaccio Paestum, con particolare criticità nel Capoluogo. Qui alcune strade sono state completamente invase dall’acqua e dal fango, come l’arteria stradale che conduce direttamente al centro cittadino, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli.

Detriti e allagamenti vicino alle abitazioni

La massa d’acqua accumulata durante la notte ha trascinato rami di alberi, pietrisco e detriti di varia natura. Nelle vicinanze di alcune abitazioni si sono formati consistenti ristagni e pericolosi accumuli di materiale fangoso trasportato dalla forza della pioggia.

Disagi per la circolazione e le auto in sosta

Numerosi disagi sono stati registrati anche per i proprietari di auto parcheggiate o in transito, costrette a muoversi in presenza di significativi quantitativi d’acqua sulla carreggiata. La situazione richiede massima attenzione e prudenza da parte degli automobilisti, soprattutto nei tratti stradali maggiormente interessati dal deflusso delle acque piovane. Sul territorio è in vigore un allerta meteo fino alle 16 di oggi, 25 settembre.