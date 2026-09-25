Tragedia a Laurino, donna di 48 anni trovata senza vita

Dramma nella mattinata di oggi a Laurino, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, dove una donna di quarantotto anni e di nazionalità ucraina è stata trovata priva di vita in strada. La comunità locale è scossa per la tragica scomparsa della donna, che viveva nel paese cilentano insieme alla famiglia da circa vent’anni ed era perfettamente inserita nel tessuto sociale del territorio.

Il ritrovamento e l’intervento dei soccorsi

La scoperta è avvenuta nelle prime ore della mattinata, quando il corpo della quarantottenne è stato rinvenuto sull’asfalto. Sul posto sono tempestivamente intervenuti anche i sanitari, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, le cui ferite erano compatibili con una violenta caduta.

Le indagini dei carabinieri sulla dinamica

Sulla dinamica di quanto accaduto vige al momento il massimo riserbo. I rilievi e gli accertamenti investigativi sono affidati ai carabinieri della Compagnia competente per territorio, giunti immediatamente sul luogo della tragedia per raccogliere ogni elemento utile. Gli investigatori stanno vagliando tutte le ipotesi possibili per ricostruire con esattezza gli ultimi istanti di vita della vittima.

L’ipotesi della caduta e il dolore della comunità

Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, la quarantottenne sarebbe precipitata dal balcone della propria abitazione. Restano tuttavia da chiarire le cause che hanno provocato la caduta: gli investigatori cercano di capire se si sia trattato di un tragico incidente, magari dovuto a un movimento improprio, oppure di un gesto volontario. Quest’ultima ipotesi viene tuttavia accolta con grande scetticismo da quanti la conoscevano, descrivendola come una persona serena e ben integrata, madre di due figli e stimata dai residenti di Laurino.