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Cilento in Danza al Cilento Outlet: successo record e tutto esaurito

Torna al Cilento Outlet la seconda edizione di Cilento in Danza. Tutte le lezioni sold out in poche ore per un evento formativo d'eccellenza.

Di:
Redazione Infocilento
Cilento in Danza al Cilento Outlet: successo record e tutto esaurito

Dopo il trionfo della prima edizione, l’evento “Cilento in Danza” ritorna al Cilento Outlet di Eboli. In poche ore tutte le lezioni hanno fatto registrare il tutto esaurito, confermando l’enorme interesse di giovani e giovanissimi per l’appuntamento con alcuni dei più importanti professionisti del settore coreutico.

Domenica 4 ottobre la struttura si trasforma nuovamente in un punto di riferimento per la formazione e l’incontro tra gli appassionati, forte dei riscontri positivi ottenuti già dallo scorso anno.

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Un cast di alto profilo per la formazione giovanile

La community della danza attendeva con grande trepidazione questo ritorno, che quest’anno propone un programma ancora più ricco. Il cast di docenti vanta professionisti di altissimo livello: Jarno Trulli, Daniele Doria, Simone Emili, Francesco Totaro e Fabrizio Prolli sono i protagonisti della giornata.

Il programma è strutturato per offrire ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi direttamente con artisti affermati, mettendosi alla prova e arricchendo in modo significativo il proprio percorso formativo.

Le modalità di partecipazione e il programma didattico

L’offerta formativa si articola in un’open class, aperta a partire dai 9 anni di età, e in un corso avanzato specificamente dedicato ai ragazzi dai 12 anni in su. Per consultare il dettaglio degli orari è possibile fare riferimento al sito web ufficiale e ai canali social del Cilento Outlet.

L’iniziativa unisce tecnica, esperienza e passione, configurandosi come un’occasione rilevante per chi vive la danza come spazio di crescita e di espressione personale.

Le dichiarazioni e la direzione artistica dell’evento

«”Cilento in Danza” nasce così come un’esperienza che va oltre la singola lezione: una giornata da vivere insieme, tra formazione, energia, passione e condivisione, pensata per offrire a giovani e giovanissimi danzatori nuovi stimoli e l’opportunità di mettersi alla prova», dichiara Veneranda Pascale, centre manager.

La direzione artistica è affidata a Marianna Lupo, in collaborazione con Progetto Danza e Lorenza Lupo di Spazio Danza, garantendo standard qualitativi elevati per tutta la manifestazione.

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