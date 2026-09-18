Prevenzione e solidarietà al Cilento Outlet: arrivano l’ASL e il “Filo della solidarietà”

Il Cilento Outlet si trasforma in un polo di salute e comunità nel fine settimana di sabato 19 e domenica 20 settembre. L’Unità Mobile dell’ASL Salerno farà tappa presso il centro commerciale per offrire un servizio gratuito di orientamento sui percorsi di screening e facilitare l’accesso ai controlli oncologici e infettivologici. Un’iniziativa che unisce la cultura della salute a momenti dedicati alle famiglie, con il ritorno dell’appuntamento “Il Filo della Solidarietà”.

I servizi dell’Unità Mobile ASL Salerno: orari e prestazioni

Il camper della salute presidierà la struttura secondo i seguenti orari: sabato 19 settembre dalle 16:00 alle 20:00 e domenica 20 settembre dalle 10:00 alle 20:00. Durante l’apertura del presidio, gli operatori sanitari saranno a disposizione dei cittadini per chiarire dubbi ed eliminare i principali ostacoli informativi legate ai protocolli di prevenzione.

Presso la stazione mobile sarà possibile accedere direttamente a diversi servizi fondamentali:

Prenotazione della mammografia per la diagnosi precoce del tumore al seno;

per la diagnosi precoce del tumore al seno; Adesione e prenotazione per lo screening del collo dell’utero ;

; Ritiro del kit per lo screening del tumore del colon-retto;

per lo screening del tumore del colon-retto; Esecuzione del test rapido per l’Epatite C (HCV) con consegna immediata dell’esito.

Portare la medicina d’iniziativa all’interno di uno spazio ad alta frequentazione mira a convertire il concetto generale di tutela della salute in un’azione concreta e immediata per tutta la cittadinanza.

Il Filo della Solidarietà: creatività e spettacoli domenica 20 settembre

A completare la due giorni, domenica 20 settembre dalle 17:00 alle 19:00, prenderà il via il programma targato “Il Filo della Solidarietà“. Il pomeriggio vedrà protagonista la parata degli Sbandieratori Torri Metelliane, accompagnata dal grande gomitolo simbolico della manifestazione.

Per i più piccoli è stato organizzato il laboratorio pratico “Crea il tuo pon pon”, in collaborazione con la Scuola Belelli, un’attività aperta a tutti i bambini volta a stimolare la manualità e lo spirito di partecipazione. Informazione corretta, momenti aggregativi e prossimità dei servizi sanitari rappresentano il cuore di una rete pensata per mettere al centro la persona e la prevenzione sul territorio.