Castellabate inaugura il nuovo polo scolastico-sportivo “Raffaele Tortora”

A sei anni dalla posa della prima pietra, questa mattina Castellabate ha inaugurato il nuovo plesso scolastico-sportivo “Raffaele Tortora”. Si tratta di una struttura moderna, innovativa e all’avanguardia, destinata a rappresentare un importante punto di riferimento per la comunità e, in particolare, per le nuove generazioni.

Il polo è stato concepito per coniugare istruzione, sport, socialità e percorso di crescita, mettendo a disposizione degli studenti ambienti moderni e funzionali. Un’opera a lungo attesa che viene così finalmente consegnata ai cittadini.

Il messaggio del Sindaco Marco Rizzo: “Un luogo dove costruire il vostro futuro”

Nel corso del suo intervento, il sindaco Marco Rizzo ha voluto porre al centro della giornata la comunità e i giovani, sottolineando come l’edificio appartenga prioritariamente a loro:

“Oggi ad inaugurare questo nuovo plesso è la comunità tutta. La scuola è vostra: fatene il luogo dei vostri sogni, riempitela di impegno, di rispetto e, soprattutto, non abbiate paura di immaginare un futuro grande.”

Rivolgendosi direttamente agli studenti, il primo cittadino ha ricordato che la scuola non rappresenta soltanto uno spazio dedicato all’apprendimento, ma costituisce il luogo in cui nasceranno amicizie, traguardi, esperienze e ricordi destinati a durare nel tempo.

“Qualcuno resterà a Castellabate, qualcuno andrà fuori”, ha aggiunto Rizzo. “Le prime amicizie, le prime conquiste le farete qui. Magari dopo tanti anni tornerete a Castellabate, guarderete questa scuola e ripenserete agli anni vissuti qui.”

Un messaggio che sintetizza il valore profondo dell’iniziativa: l’apertura di un plesso scolastico significa realizzare uno spazio che, oltre alle strutture fisiche, custodirà l’esperienza e la crescita di centinaia di ragazzi.

La soddisfazione della dirigenza scolastica e il valore simbolico dell’intitolazione

Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica Gina Moriello, che ha salutato l’inaugurazione come un passaggio fondamentale per l’intero istituto. Il nuovo polo garantisce infatti la possibilità di svolgere le attività didattiche in ambienti idonei e all’avanguardia, orientati al benessere e alla formazione degli allievi.

Particolarmente significativa è stata la presenza di Catina Tortora, figlia di Raffaele Tortora, già sindaco di Castellabate e figura storica ricordata dall’intera cittadinanza, a cui il plesso è intitolato. La sua partecipazione ha conferito alla cerimonia un valore altamente simbolico: l’intitolazione della struttura ad una personalità che ha servito il territorio sancisce un legame di continuità tra la memoria storica locale e il futuro dei giovani.

Un punto di riferimento per la crescita dei giovani del Cilento

Dopo il percorso iniziato sei anni fa con la prima pietra, il plesso “Raffaele Tortora” entra ufficialmente in funzione. La struttura cessa di essere un cantiere progettuale per trasformarsi in presidio educativo e aggregativo al servizio degli studenti, chiamati ora a valorizzarne gli spazi con lo studio, il rispetto reciproco e la partecipazione attiva.