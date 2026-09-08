Castellabate, nasce il Polo “Raffaele Tortora”: il 14 settembre l’inaugurazione

Il nuovo anno scolastico 2026/2027 a Castellabate si apre nel segno dell’innovazione e della riqualificazione delle infrastrutture pubbliche. Lunedì 14 settembre, alle ore 10:30, è fissata la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo Polo Scolastico Sportivo “Raffaele Tortora”, situato in via Giovanni Palatucci, nella frazione di Santa Maria. La nuova struttura, concepita secondo i più recenti standard di sicurezza e sostenibilità, rappresenta un punto di svolta per la didattica locale, accorpando per la prima volta in un’unica sede integrata la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Castellabate”.

All’evento prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e comunali, oltre ai dirigenti scolastici, alle famiglie della zona e agli studenti che da quest’anno usufruiranno dei nuovi spazi dedicati alla formazione e al tempo libero.

Una struttura integrata tra didattica, sport e aree verdi

Il progetto dell’edificio risponde all’esigenza di offrire alle famiglie e al corpo docente un ambiente di apprendimento moderno e sicuro, capace di unire l’attività didattica quotidiana allo sviluppo motorio e relazionale.

L’immobile comprende:

Ambienti didattici di ultima generazione: aule con arredi funzionali pensati per le diverse fasce d’età, dall’infanzia alle medie.

aule con arredi funzionali pensati per le diverse fasce d’età, dall’infanzia alle medie. Aree per l’attività motoria: spazi dedicati alla disciplina sportiva sia all’interno sia all’esterno del plesso.

spazi dedicati alla disciplina sportiva sia all’interno sia all’esterno del plesso. Spazi all’aperto e ricreativi: aree verdi e zone gioco attrezzate per favorire i momenti di socializzazione durante la pausa scolastica.

L’accorpamento dei tre cicli scolastici nei locali di via Giovanni Palatucci consentirà inoltre una migliore gestione dei servizi territoriali di trasporto e mensa, centralizzando le attività dell’Istituto Comprensivo a beneficio delle famiglie di Santa Maria e delle zone limitrofe.

Le dichiarazioni delle istituzioni comunali

Sull’importanza strategica dell’opera pubblica e sul valore dell’investimento dedicato alle infrastrutture scolastiche è intervenuto direttamente il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo:

“L’inaugurazione di questo Polo Scolastico rappresenta un momento di grande orgoglio per tutta la comunità di Castellabate. Non stiamo semplicemente inaugurando un nuovo edificio, ma consegnando ai nostri bambini e ai nostri ragazzi un luogo pensato per il loro futuro. È il risultato di un percorso importante che abbiamo voluto portare avanti con determinazione, mettendo al centro le nuove generazioni e il nostro costante impegno per l’edilizia scolastica. Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità e siamo particolarmente felici che questo nuovo Polo possa aprire le sue porte proprio all’inizio di un nuovo anno scolastico”.

L’esecutivo comunale ha seguito la realizzazione dell’opera partendo da un cantiere rimasto in sospeso per diverso tempo, completando l’iter di adeguamento funzionale. I dettagli del recupero strutturale e delle scelte progettuali sono stati approfonditi dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia: