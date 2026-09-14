Casal Velino, inaugurato il plesso di Bivio di Acquavella: scuole rinnovate e sicure

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, la comunità di Casal Velino celebra la consegna ufficiale del plesso del Bivio di Acquavella. L’inaugurazione, prevista per il 15 settembre, segna la conclusione definitiva del programma di riqualificazione progressiva che ha interessato tutti gli edifici scolastici del territorio comunale. Con l’apertura di questo edificio, la totalità delle strutture scolastiche locali dispone ora di spazi rinnovati, pensati per rispondere ai moderni standard ambientali e alle esigenze formative contemporanee.

Le strutture scolastiche del comune cilentano garantiscono oggi ambienti completamente climatizzati, ecosostenibili e integrati con strumentazioni tecnologiche di ultima generazione, volti a migliorare la sicurezza e il comfort di studenti, docenti e personale amministrativo.

Cerimonia di inaugurazione e il ricordo delle istituzioni

La giornata del 15 settembre rappresenta un momento di condivisione pubblica alla quale prenderanno parte le autorità locali e religiose, tra cui Don Ronel e Padre Virgilio, la dirigente scolastica Masella, la vicepreside Aiello, insieme a famiglie, studenti e alla squadra amministrativa locale.

L’intervento di riqualificazione al Bivio di Acquavella si inserisce in un percorso programmatico promosso dall’Amministrazione comunale e seguito negli anni dal compianto vicesindaco Domenico Giordano, che ha curato la gestione del progetto e il dialogo con la comunità locale.

Nuovi fondi per gli arredi interni: 300mila euro fino al 2026

Il piano d’intervento sulle strutture sarà integrato da un ulteriore investimento economico. Il primo cittadino di Casal Velino, Silvia Pisapia, ha confermato l’arrivo di risorse aggiuntive destinate agli spazi didattici interni:

“Con il completamento del Bivio di Acquavella si chiude una fase significativa, che ha consentito di rinnovare l’intero patrimonio scolastico, ma il nostro impegno prosegue. A rafforzare questo investimento arriva infatti un finanziamento di 300mila euro destinato ai nuovi arredi dei plessi scolastici. Le attività saranno completate entro dicembre 2026, con l’obiettivo di rendere gli ambienti ancora più funzionali e accoglienti e accompagnare il rinnovamento strutturale con una completa valorizzazione degli spazi interni.”

Le opere sugli arredi si protrarranno fino alla fine del 2026, con la progressiva fornitura di dotazioni interne destinate a completare l’ammodernamento strutturale di tutti i plessi del comune.