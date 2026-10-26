Riapre l’ufficio postale di Marina di Ascea: nuovi servizi PA e passaporti in sede con il progetto Polis

L’ufficio postale di Marina di Ascea riapre le porte ai cittadini in una veste completamente rinnovata. Gli interventi di ristrutturazione, realizzati nell’ambito del progetto nazionale Polis di Poste Italiane, hanno trasformato la sede cilentana in un hub multifunzionale progettato per semplificare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. L’iniziativa, pensata per i comuni italiani con meno di 15.000 abitanti, mira a sostenere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese, contrastando il fenomeno dello spopolamento e del progressivo abbandono dei piccoli centri attraverso il potenziamento dei presidi locali.

Un ambiente moderno, sostenibile e privo di barriere

I lavori di restyling hanno riprogettato gli spazi dell’ufficio per garantire una fruizione più agevole e inclusiva. La sala accoglienza presenta nuovi arredi, colori rivisitati e una corsia per ipovedenti, studiata per facilitare l’orientamento all’interno della struttura. Tra le novità principali spicca l’introduzione di uno sportello ribassato, pensato per consentire a tutti gli utenti di richiedere le prestazioni operative e i servizi pubblici in totale comodità.

L’intervento ha riguardato anche l’efficientamento energetico della sede: sono state adottate soluzioni a basso impatto ambientale e impianti di illuminazione ad alto risparmio energetico, in linea con gli standard di sostenibilità dell’azienda.

Certificati, pensioni e passaporti direttamente allo sportello

Oltre ai tradizionali servizi finanziari e postali, la sede di Marina di Ascea amplia la propria offerta integrando diverse funzionalità amministrative. I cittadini possono richiedere direttamente allo sportello i certificati anagrafici e le prestazioni dell’INPS, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione Unica e il modello “OBIS M”.

Un’importante innovazione riguarda la gestione delle pratiche per i documenti di viaggio. Grazie all’accordo siglato tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presso l’ufficio postale è possibile richiedere o rinnovare il passaporto. La procedura permette di presentare tutta la documentazione in sede, evitando gli spostamenti verso la questura, con la possibilità di ricevere il documento di espatrio consegnato direttamente al proprio domicilio.

Orari di apertura e operatività

L’ufficio postale di Marina di Ascea riprende la propria attività osservando i consueti orari di servizio:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:20 alle ore 13:35

dalle ore 8:20 alle ore 13:35 Il sabato: dalle ore 8:20 alle ore 12:35

L’intervento effettuato a Marina di Ascea rappresenta un tassello del piano strategico Polis, che prevede il coinvolgimento di circa 7.000 uffici postali sul territorio nazionale. Attraverso questo programma, Poste Italiane “conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori”.