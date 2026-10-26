Giorgio Mottola ad Agropoli: inchiesta e dibattito sulla nuova destra mondiale

L’analisi dei network politici globali, le forme di finanziamento della nuova destra e l’impatto dei movimenti sovranisti sulle istituzioni democratiche saranno al centro di un dibattito pubblico organizzato ad Agropoli. L’evento, promosso dalla sezione locale dell’Anpi e dall’associazione Brigata, vedrà la partecipazione straordinaria di Giorgio Mottola, noto giornalista d’inchiesta della trasmissione Report, che presenterà la sua recente pubblicazione edita da Feltrinelli.

L’iniziativa punta a offrire alla cittadinanza una chiave di lettura approfondita e documentata sui mutamenti geopolitici in atto e sul ruolo strategico ricoperto dalla destra italiana nei contesti internazionali.

L’inchiesta: finanza, network e ideologia de “L’internazionale nera”

Al centro del confronto vi sarà il volume “L’internazionale nera. L’assalto della nuova destra al cuore dell’occidente”, frutto di un lavoro d’indagine durato mesi. Nel libro, Mottola ricostruisce le trame e i legami transnazionali che uniscono partiti sovranisti europei, centri di potere statunitensi e fondazioni russe.

L’opera risponde a quesiti fondamentali per la tenuta del sistema democratico: chi finanzia la nuova destra? Chi la organizza? Chi la dirige? Il testo evidenzia come questo intreccio di relazioni internazionali metta a rischio l’equilibrio delle democrazie liberali occidentali.

I protagonisti del dibattito e il ruolo della destra italiana

Ad affiancare l’autore nel percorso di analisi delle dinamiche politiche contemporanee ci sarà Giso Amendola, docente di Filosofia e Sociologia del Diritto presso l’Università degli Studi di Salerno e consigliere comunale di minoranza a Salerno.

Il confronto permetterà di esaminare da vicino la posizione e il peso politico delle forze di destra italiane all’interno del sistema di alleanze globale, approfondendo le dinamiche ideologiche ed economiche che caratterizzano l’attuale scenario mondiale.

Data, orario e sede dell’evento ad Agropoli

L’appuntamento è fissato per le ore 18:00 di venerdì 31 ottobre. La sede dell’incontro sarà la hall del Cineteatro Eduardo De Filippo, presso il Lumos Cafè di Agropoli. L’evento è aperto a tutti i cittadini, agli studenti e agli appassionati di attualità e politica internazionale interessati ad approfondire i temi del giornalismo d’inchiesta contemporaneo.