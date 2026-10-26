Capaccio Paestum, diverse auto vandalizzate in località Licinella

Nel cuore della notte ignoti hanno vandalizzato diverse auto, tra cui quella del fratello di un ex consigliere comunale di Capaccio Paestum, in località Licinella. I colpi sarebbero stati dati forse con un’ascia. Secondo alcuni testimoni, durante l’episodio sarebbero stati esplosi anche dei colpi d’arma da fuoco in aria. Le verifiche sono in corso.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. I militari stanno ascoltando i residenti della zona, nel tentativo di raccogliere elementi utili a identificare i responsabili e a chiarire la dinamica. Restano da accertare sia l’effettiva natura dei danni sia l’origine dei colpi uditi dai testimoni, che per ora non hanno trovato riscontro ufficiale.

Il movente resta un mistero

Al momento non sono chiari i motivi del gesto. Si tratta di un violento atto di vandalismo che ha danneggiato una decina di vetture.

Cresce la preoccupazione

L’episodio ha destato scalpore considerato anche che il fatto è avvenuto in un viale privato. Non si comprende se ad agire siano stati dei ragazzini o vi sia altro dietro l’accaduto.