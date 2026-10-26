Cilento

Capaccio Paestum, diverse auto vandalizzate in località Licinella

Notte di paura a Licinella: auto vandalizzate a Capaccio Paestum, forse a colpi d’ascia. Indagano i carabinieri della locale stazione

Di:
Ernesto Rocco
Capaccio Paestum, auto di un ex consigliere vandalizzata a Licinella

Nel cuore della notte ignoti hanno vandalizzato diverse auto, tra cui quella del fratello di un ex consigliere comunale di Capaccio Paestum, in località Licinella. I colpi sarebbero stati dati forse con un’ascia. Secondo alcuni testimoni, durante l’episodio sarebbero stati esplosi anche dei colpi d’arma da fuoco in aria. Le verifiche sono in corso.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. I militari stanno ascoltando i residenti della zona, nel tentativo di raccogliere elementi utili a identificare i responsabili e a chiarire la dinamica. Restano da accertare sia l’effettiva natura dei danni sia l’origine dei colpi uditi dai testimoni, che per ora non hanno trovato riscontro ufficiale.

Leggi anche:

Sacco accoglie il nuovo parroco don Antonio De Marco: la festa della comunità
Sp94 chiusa da 15 anni: la rabbia dei residenti tra Montecorice e Perdifumo
Prima categoria, quinta giornata: il punto sul girone H

Il movente resta un mistero

Al momento non sono chiari i motivi del gesto. Si tratta di un violento atto di vandalismo che ha danneggiato una decina di vetture.

Cresce la preoccupazione

L’episodio ha destato scalpore considerato anche che il fatto è avvenuto in un viale privato. Non si comprende se ad agire siano stati dei ragazzini o vi sia altro dietro l’accaduto.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.