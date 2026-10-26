Sacco accoglie il nuovo parroco don Antonio De Marco: la festa della comunità

La comunità cittadina di Sacco ha celebrato l’insediamento ufficiale del nuovo parroco, don Antonio De Marco, che guiderà la guida pastorale locale affiancato dal viceparroco don Eric Bertrand. L’avvenimento ha rappresentato un significativo momento di condivisione e partecipazione per l’intero territorio, segnando l’inizio di una nuova fase incentrata sui valori dell’accoglienza, della solidarietà e della coesione sociale.

L’accoglienza dei nuovi sacerdoti e il ringraziamento delle istituzioni

La cerimonia di benvenuto ha visto la presenza attiva dei cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni civili. Nel corso della giornata, il sindaco di Sacco, Franco Latempa, ha espresso un caloroso auguriodi buon lavoro ai due sacerdoti, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e la parrocchia per la crescita del tessuto sociale locale.

Contestualmente, il primo cittadino ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento a don Ernesto Nunziata per la dedizione dimostrata nel corso degli ultimi tre anni alla guida della parrocchia. Il sindaco Latempa ha inoltre ringraziato il consigliere comunale Raimondo Tedesco «per aver coadiuvato, a nome dell’amministrazione, in maniera accorta e puntuale l’organizzazione dell’evento».

Il contributo dei giovani, i doni simbolici e la vicinanza dall’estero

La giornata è stata arricchita da gesti di profonda vicinanza da parte di diverse realtà del territorio. I bambini della comunità e gli ospiti del sistema di accoglienza SAI hanno salutato i nuovi pastori attraverso lettere e pensieri dedicati all’importanza dell’integrazione e del dialogo interculturale.

Come segno di rispetto e benvenuto, la comunità parrocchiale ha omaggiato i sacerdoti con casule impreziosite da stole di pregio, mentre l’Amministrazione comunale ha consegnato loro delle targhe ricordo istituzionali. L’evento ha travalicato i confini locali, ricevendo messaggi di affetto dalle comunità dei Sacchesi d’America e del Brasile, oltre che dai cittadini residenti a New York, testimoniando la solidità dei legami con la terra d’origine.

Prospettive per la nuova stagione pastorale

L’avvio del ministero di don Antonio De Marco e don Eric Bertrand pone le basi per rafforzare l’identità inclusiva di Sacco, da sempre attenta alle dinamiche di solidarietà e accoglienza. Gli eventi dedicati all’insediamento si sono conclusi con un momento conviviale tra i presenti, confermando la volontà collettiva di proseguire un percorso di crescita sociale, umana e spirituale per tutto il territorio.