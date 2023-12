Sacco, Mario Saggese eletto presidente dell’associazione “Sacchesi d’America”

L’associazione “Sacchesi d’America” ha un nuovo presidente: il dottor Mario Saggese. A comunicarlo ai cittadini, complimentandosi con il neo eletto, è stato il sindaco di Sacco, Franco Latempa che ha formulato a Saggese i suoi auguri e quelli dell’intera amministrazione comunale per l’incarico ricevuto.

Le parole del sindaco

“I sentimenti di stima e affetto che legano tutti i sacchesi, ovunque sparsi nel mondo, saranno sempre vivi e forti. Formuliamo al presidente Saggese i migliori auguri di buon lavoro, in questa sua nuova esperienza che, siamo certi, rafforzerà ancora di più i rapporti tra le nostre comunità” ha fatto sapere il primo cittadino di Sacco ringraziando anche il presidente uscente, Pasquale Masullo, per l’impegno profuso negli anni.

L’associazione “Sacchesi d’America”

Gli auguri al nuovo presidente sono stati espressi anche dal delegato per i sacchesi all’estero, Raimondo Tedesco.

I sacchesi emigrati all’estero sono centinaia, ma hanno sempre mantenuto salde le loro radici dimostrando, anche nel paese che li ha accolti, un profondo attaccamento verso la terra natia. Un legame che ha portato, nel 2019, il sindaco Latempa, in visita a New York per incontrare proprio i concittadini emigrati e i rappresentanti dell’associazione “Sacchesi d’America”. In quell’occasione l’allora sindaco di New York, Bill De Blasio promise al primo cittadino del comune cilentano di ricambiare la visita. Una promessa mantenuta visto che durante la scorsa estate De Blasio, che aveva conosciuto il piccolo borgo cilentano attraverso i racconti del suo barbiere, Mario Macchiarulo, originario di Sacco ed emigrato in America, ha raggiunto Sacco.