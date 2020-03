Sacco: dagli emigranti parte una gara di solidarietà

I sacchesi sparsi per il mondo continuano a mostrarsi solidali con la loro terra d’origine. Dopo le iniziative dei sacchesi d’america che hanno scelto di raccogliere fondi per i presidi sanitari, arriva un ulteriore appello da persone residenti in varie parti d’Italia e all’estero che hanno deciso di sostenere la comunità di Sacco.

E’ stata quindi aperta una raccolta donazioni per aiutare i loro concittadini. E’ possibile aderire con un bonifico utilizzando l’Iban intestato al Comune di Sacco (IT39C087847640000100002100200) con causale “Fondo di solidarietà per emergenza Covid 19, oppure tramite il conto postale 18996843.

L’invito è rivolto a tutti affinché sostengano l’iniziativa e la promuovano.