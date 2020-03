Dall’Associazione Sacchesi d’America un contributo per gli ospedali del territorio

L’associazione “Sacchesi d’America” con sede a New York ha contribuito, con la somma di 1.539 dollari (circa 1.500 euro), alla raccolta fondi per gli ospedali del territorio.

“In questi giorni -afferma il sindaco Franco Latempa– ho sentito tantissimi nostri concittadini residenti a New York che mi hanno manifestato la loro preoccupazione per l’emergenza Coronavirus. Qualche ora fa ho sentito il presidente dell’associazione Sacchesi d’America, Pasquale Masullo, che ha manifestato la volontà della nostra comunità di New York di contribuire alla raccolta fondi, per il sostegno agli ospedali del territorio”.

La nostra comunità, come sempre, dimostra il proprio attaccamento alle proprie origini con atti concreti di solidarietà, nonostante anche loro stiano vivendo momenti di ansia e preoccupazione per questa terribile pandemia che li costringe, come qui da noi, a restare in casa ed a limitare le uscite all’indispensabile. Grazie, a nome di tutti noi, -conclude Latempa-per questa ulteriore manifestazione di affetto e di attaccamento alle nostre origini”.