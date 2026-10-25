Calcio

Prima categoria, quinta giornata: il punto sul girone H

Dopo cinque giornate è lo Sporting Club Palomonte a guidare la classifica. Sconfitte per Atletico Agropoli e Sicignano. Pari tra Calpazio e Quadrivio

Di:
Antonio Pagano
Prima categoria, seconda giornata: il punto sul girone H

Nella quinta giornata di Prima categoria, girone H, lo Sporting Club Palomonte conquista il quinto successo consecutivo contro il Torrione con 7 reti a 2, e guida la classifica con i suoi 15 punti. Vince anche il Real Bellizzi contro la Pol Etruria.

Sconfitte per Sicignano e Atletico Agropoli, finisce invece in parità la sfida tra Calpazio e Quadrivio.

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Risultati

Real Bellizzi – Pol. Etruria 2-1

Real Carilla – Atletico Agropoli 3-1

Torrione – Sporting Club Palomonte 2-7

Calpazio – Quadrivio 2-2

Real Filetta Pezzano – Sicignano 2-1

Sporting Club Picentia – Faraone 2-1

Olympic Salerno – Caprioli 3-3

Classifica: Sporting Club Palomonte 15, Real Bellizzi 13, Caprioli 11, Quadrivio 11, Atletico Agropoli 8, Real Carilla 7, Olympic Salerno 7, Pol. Etruria 6, Sicignano 6, Sporting Club Picentia 4, Calpazio 3, Real Filetta Pezzano 3, Faraone 2, Torrione 1.

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