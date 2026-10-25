Tramonto in Cilento: 5 luoghi spettacolari da vedere con l’ora solare

Il passaggio all’ora solare cambia i ritmi della giornata e anticipa l’arrivo dell’oscurità, regalandoci però crepuscoli autunnali dai toni caldi e avvolgenti. Il tardo pomeriggio diventa così il momento ideale per scoprire il territorio cilentano da prospettive panoramiche uniche: scogliere a picco sul mare, terrazze sospese sulla Piana del Sele e vette che dominano l’intero golfo offrono scenari perfetti per intercettare gli ultimi raggi di luce prima della sera.

5 mete cilentane per ammirare il tramonto autunnale

Trentinara: la Terrazza del Cilento

Conosciuto come la “Terrazza del Cilento”, il borgo di Trentinara e la sua piazza panoramica offrono una vista mozzafiato sospesa sulla Piana del Sele fino al Golfo di Salerno e Capri.

Posizione strategica a picco sulla roccia con esposizione a ovest.

Panorama che abbraccia mare, pianura e monti al calare del sole.

Passeggiata suggestiva tra le vie del centro storico e il celebre cartello del bacio.

Castellabate: Terrazza San Costabile

Dalla Terrazza San Costabile, ai piedi del Castello dell’Abate, si gode uno dei panorami costieri più celebri della regione, immersi nell’atmosfera di uno dei borghi più belli d’Italia.

Vista aperta sul mare e sulla baia sottostante di Santa Maria.

Luce crepuscolare che riscalda le pareti in pietra del castello medievale.

Possibilità di continuare la serata nei locali del borgo subito dopo l’ora d’oro.

Monte Stella (Sessa Cilento)

Con i suoi 1.130 metri d’altezza, la vetta del Monte Stella offre la prospettiva più elevata della zona per intercettare gli ultimi raggi solari.

Vista a 360 gradi che spazia dall’entroterra fino all’orizzonte marino.

Atmosfera di alta montagna immersa nel silenzio della natura.

Luce serale limpida ideale per scatti fotografici sul paesaggio cilentano.

Agropoli: centro storico e Castello Aragonese

Salendo le caratteristiche scalinate fino al borgo medievale di Agropoli, si raggiunge una terrazza naturale affacciata direttamente sul porto e sul Golfo di Salerno.

Tramonto sul mare inquadrato dalle antiche mura e dal Castello Aragonese.

Accesso comodo al centro anche durante le prime ore serali autunnali.

Contrasto di lights tra il cielo crepuscolare e l’illuminazione del borgo storico.

Tortorella

Situato nel Cilento meridionale, il piccolo borgo di Tortorella regala uno scorcio suggestivo e autentico sull’entroterra e sulle montagne del Golfo di Policastro.

Atmosfera intima e tranquilla ideale per chi cerca solitudine al crepuscolo.

Vista panoramica che fonde la vegetazione dei valloni cilentani e lo sfondo del mare.

Perfetto per abbinare la vista serale a una passeggiata tra i vicoli storici.