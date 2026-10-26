Cilento

Padre Enzo Fortunato a Cuccaro Vetere con il libro su San Francesco

Presentazione del libro "E se tornasse Francesco" di Padre Enzo Fortunato il 29 ottobre a Cuccaro Vetere all'interno della rassegna Saperi e Sapori.

Di:
Maria Emilia Cobucci
Padre Enzo Fortunato a Cuccaro Vetere con il libro su San Francesco

Il Convento Francescano di Cuccaro Vetere si appresta a diventare il centro di un significativo incontro dedicato alla cultura e alla riflessione spirituale. Giovedì 29 ottobre 2026, a partire dalle ore 18:30, la struttura ospiterà la presentazione ufficiale dell’ultimo lavoro editoriale di Padre Enzo Fortunato, frate francescano, giornalista e scrittore, intitolato “E se tornasse Francesco”. L’evento si inserisce nel programma della rassegna “Saperi e Sapori”, un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Simone Valiante per valorizzare l’identità e il patrimonio del territorio cilentano.

Il programma della serata e i relatori

L’apertura dell’incontro sarà affidata alla presentazione curata da Aldo Luongo, a cui seguiranno gli indirizzi di saluto del primo cittadino di Cuccaro Vetere, Simone Valiante. Il dibattito entrerà poi nel vivo con il confronto diretto tra l’autore e gli ospiti presenti.

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A dialogare con Padre Enzo Fortunato sui temi cardine del volume saranno Antonio De Lellis, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia, ed Emiliano Amato, giornalista. Il ruolo di moderatore della discussione sarà svolto da Vito Rizzo, che guiderà il pubblico attraverso i diversi spunti offerti dal testo.

L’attualità del messaggio francescano nel libro

Il saggio indaga l’eredità del Santo di Assisi trasponendola nella complessa realtà contemporanea, proponendo una chiave di lettura basata sull’ascolto e sull’autenticità. La narrazione ripercorre i luoghi storici attraversati da San Francesco per porre al lettore un interrogativo fondamentale sulla società odierna: quale sarebbe il suo messaggio se vissesse ai giorni nostri?

Nel testo viene evidenziato come il Poverello di Assisi abbia utilizzato ogni risorsa comunicativa dell’epoca — dalla parola parlata all’esempio pratico, fino agli scritti — per trasmettere valori fondanti. L’opera punta a dimostrare come concetti quali la fraternità, la pace e la povertà non rappresentino mere costruzioni utopiche, bensì strumenti operativi utili a contrastare l’egoismo individuale e sociale del nostro tempo.

La cornice della rassegna Saperi e Sapori

L’evento rientra nella programmazione di “Saperi e Sapori”, un progetto culturale concepito per coniugare l’approfondimento intellettuale con la tutela delle tradizioni e delle tipicità locali. La scelta dell’ex Convento Francescano come sede dell’appuntamento rafforza il legame simbolico tra i contenuti dell’opera presentata e l’identità storica della comunità che la ospita.

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