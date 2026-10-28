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Da Buenos Aires a Centola per le radici dei Capozzoli: l’incontro in vista del bicentenario

Carlos Attilio Capozzoli, discendente degli eroi cilentani, ha visitato Centola. Ricevuto l'invito ufficiale per il bicentenario dei Moti del 1828.

Di:
Ernesto Rocco
Fratelli Capozzoli Centola

Centola ha accolto Carlos Attilio Capozzoli, discendente diretto della celebre famiglia dei fratelli Capozzoli, giunto da Buenos Aires insieme alla moglie per visitare i luoghi simbolo del territorio cilentano. Ad accogliere gli ospiti in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e della comunità locale è stata l’assessore alla Cultura, Lucia Marrazzo. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di valorizzazione della memoria storica e dell’identità locale, rafforzando il legame profondo tra la terra d’origine e la diaspora cilentana all’estero.

L’itinerario culturale tra il centro storico e l’Antiquarium di Palinuro

La visita guidata si è snodata attraverso i siti che custodiscono il patrimonio archeologico e la memoria del Comune. Ad accompagnare la delegazione italo-argentina, oltre all’assessore Marrazzo, erano presenti i rappresentanti delle associazioni culturali del territorio, l’archeologa Marida Muscetta e i giovani tirocinanti dell’Antiquarium di Palinuro, Erika Sacco e Alessandro Gallo. L’incontro ha permesso di mostrare agli ospiti i tesori conservati nella struttura museale costiera e di ripercorrere le tappe storiche che hanno visto la famiglia Capozzoli protagonista degli eventi risorgimentali nel Cilento.

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L’invito ufficiale alle celebrazioni per il bicentenario dei Moti del 1828

Durante l’accoglienza istituzionale, la civica Amministrazione ha formalizzato un invito speciale a Carlos Attilio Capozzoli e alla consorte: ritornare a Centola tra due anni per prendere parte alle celebrazioni ufficiali del bicentenario dei Moti del 1828. Un appuntamento storico di primaria importanza per l’intero comprensorio, destinato a rievocare le figure e le vicende insurrezionali che segnarono la lotta per la libertà nel Regno delle Due Sicilie.

L’Amministrazione ha espresso profonda gratitudine per la visita, sottolineando l’alto valore simbolico dell’incontro: “Per noi è stato un vero onore accompagnarli per le strade del nostro paese e condividere con loro un momento così significativo, incontrando un discendente di chi ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia del nostro territorio. Perché la storia non appartiene soltanto al passato: vive nelle persone, nelle loro radici e nella memoria che, insieme, continuiamo a custodire e tramandare”.

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