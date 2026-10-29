Cilento

Agropoli, travolse e uccise giovane ciclista sulla SS18: rinviato a giudizio 77enne

Ciclista 22enne travolto e ucciso sulla SS18 a Eboli: il gup di Salerno rinvia a giudizio un 77enne di Agropoli. Processo al via a gennaio 2027

Di:
Ernesto Rocco
Tribunale di Salerno

È stato rinvio a giudizio per un docente in pensione di 77 anni, residente ad Agropoli, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso per la morte di Soumaro Sekou, il giovane ciclista di 22 anni travolto e ucciso lo scorso 2 febbraio lungo la Strada Statale 18. Il processo prenderà ufficialmente il via nel gennaio 2027.

La decisione del Gup e la perizia della difesa

La decisione di mandare a processo l’ex insegnante è stata assunta dal gup a conclusione dell’udienza preliminare. Durante la camera di consiglio, il giudice ha vagliato la ricostruzione dei fatti presentata dalla Procura della Repubblica e contestata dalla difesa, la quale ha depositato una perizia tecnica di parte per chiarire le condizioni della strada e la dinamica dell’impatto.

Leggi anche:

Roccagloriosa, al via il Primo Memorial Luigi Cetrangolo tra sport e cultura
D’Angelo Soccer School e Atalanta: accordo per i giovani del Cilento
Da Buenos Aires a Centola per le radici dei Capozzoli: l’incontro in vista del bicentenario

Secondo la tesi difensiva, l’incidente si sarebbe verificato in condizioni di forte oscurità lungo un tratto viario di aperta campagna. «La strada era buia, in aperta campagna. Il conducente della bici non era visibile, privo di giubbotto catarifrangente», ha evidenziato il legale richiamando le conclusioni della perizia. La difesa ha inoltre segnalato la presenza di altre vetture tra la bicicletta della vittima e l’auto del pensionato, elemento che avrebbe ulteriormente ridotto la visibilità del giovane.

I fatti e il processo a Salerno

Le argomentazioni difensive non sono bastate a evitare il dibattimento. Il gup ha infatti disposto il rinvio a giudizio dell’imputato, rimettendo alla fase dibattimentale l’esame approfondito delle prove e delle perizie.

I fatti risalgono al pomeriggio del 3 febbraio scorso, intorno alle ore 18, nel territorio comunale di Eboli, in località Santa Cecilia. Soumaro Sekou si trovava a bordo della sua bicicletta quando è avvenuto il violento impatto con la vettura, che gli ha causato lesioni rivelatesi mortali. Le indagini, condotte dai carabinieri, avevano consentito di risalire all’identità del conducente dell’auto. La vicenda approderà ora in aula d’udienza a inizio 2027 per definire le effettive responsabilità penali.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.