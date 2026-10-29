Roccagloriosa, al via il Primo Memorial Luigi Cetrangolo tra sport e cultura

Roccagloriosa si appresta a vivere un importante appuntamento sportivo e sociale con la prima edizione di “Fatti ‘na corsa – Mente e cuore”, manifestazione podistica di 8 chilometri programmata per domenica 1° novembre. L’evento, valido come Primo Memorial Luigi Cetrangolo, combina l’aspetto agonistico con la memoria collettiva, la coesione comunitaria e la valorizzazione del patrimonio storico locale. La partenza ufficiale è fissata per le ore 9:00.

Un tracciato tra corsa e centro storico

La gara podistica si svilupperà su un circuito complessivo di circa 8 chilometri. Il tracciato alternerà segmenti su strada asfaltata a passaggi suggestivi negli snodi interni del centro storico di Roccagloriosa, offrendo ai partecipanti un itinerario competitivo integrato nel paesaggio urbano e naturale del borgo cilentano.

Sotto il profilo tecnico e regolamentare, la competizione si svolge nell’alveo dell’atletica leggera federale con riferimento alla FIDAL, rispettando gli standard organizzativi previsti per le gare su strada.

Il significato del memorial e i momenti comunitari

La nascita dell’evento si deve all’iniziativa di Simone Cetrangolo, il quale ha voluto trasformare il ricordo del padre Luigi, storico collaboratore scolastico della scuola elementare del paese, in una ricorrenza di condivisione pubblica. Il nome della manifestazione esplicita l’intento organizzativo: coniugare l’esercizio fisico, la cura della mente e la salvaguardia degli affetti.

La mattinata prevederà diverse fasi simboliche prima e durante lo svolgimento della corsa:

Benedizione degli atleti: Momento di ritrovo spirituale officiato dal parroco don Emanuele Cammarano focalizzato sui valori di lealtà e rispetto sportivo.

Momento di ritrovo spirituale officiato dal parroco don Emanuele Cammarano focalizzato sui valori di lealtà e rispetto sportivo. Lettura intergenerazionale: Interpretazione di una poesia di Gianni Rodari, testo conservato da Luigi Cetrangolo nel proprio armadietto di lavoro. La lettura vedrà alternate tre voci (una bambina, un’adolescente e una donna adulta) con l’accompagnamento musicale a cura dell’ Associazione Effetto Donna .

Interpretazione di una poesia di Gianni Rodari, testo conservato da Luigi Cetrangolo nel proprio armadietto di lavoro. La lettura vedrà alternate tre voci (una bambina, un’adolescente e una donna adulta) con l’accompagnamento musicale a cura dell’ . Sensibilizzazione sociale: Presenza di materiale informativo dell’associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento, rappresentata dal presidente Tonino Casale, per promuovere la cultura della donazione.

Valorizzazione culturale e musei aperti

In concomitanza con la prova podistica, l’amministrazione e i partner organizzativi hanno predisposto un piano di fruizione del patrimonio archeologico. Per l’intera giornata di domenica 1° novembre i siti museali del comune saranno accessibili gratuitamente con visite guidate per atleti, accompagnatori e visitatori.

I poli interessati dall’iniziativa sono:

Museo Archeologico “Sabato Balbi” , situato in Piazza del Popolo.

, situato in Piazza del Popolo. Museo Archeologico “Antonella Fiammenghi”, ubicato nel Borgo Sant’Antonio.

Entrambe le strutture custodiscono reperti di fondamentale importanza per la ricostruzione delle origini storiche di Roccagloriosa e dell’area cilentana.

Enti promotori e patrocini

L’organizzazione della manifestazione vede la sinergia tra il Comune di Roccagloriosa, la Pro Loco Roccagloriosa APS e la Fondazione Pietro De Luca.

L’iniziativa si avvale dei patrocini istituzionali del CONI e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La programmazione delle attività culturali ha visto inoltre la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino.