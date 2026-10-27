D’Angelo Soccer School e Atalanta: accordo per i giovani del Cilento

La D’Angelo Soccer School si appresta a scrivere una nuova pagina nella storia del calcio giovanile cilentano. La scuola calcio fondata da Angelo D’Angelo, ex calciatore professionista ed ex capitano dell’Avellino, ha siglato una collaborazione con l’Atalanta BC entrando a far parte del progetto Dea Academy.

Il club bergamasco vanta da sempre uno dei settori giovanili più apprezzati a livello italiano ed europeo. Questa affiliazione non si limiterà a favorire la valorizzazione dei giovani atleti verso il calcio professionistico, ma offrirà anche un importante percorso di aggiornamento per i tecnici della società cilentana.

L’avvio ufficiale a Zingonia e l’incontro con Davide Zappacosta

Il debutto ufficiale della sinergia è avvenuto lo scorso fine settimana, quando la delegazione della scuola calcio cilentana ha partecipato all’incontro inaugurale tenutosi presso il centro sportivo di Zingonia e ha assistito alla sfida tra Atalanta e Frosinone.

Tra i momenti più significativi della giornata spicca l’incontro con Davide Zappacosta, attuale difensore dell’Atalanta, legato ad Angelo D’Angelo da un profondo rapporto di amicizia maturato durante le stagioni trascorse insieme con la maglia dell’Avellino.

I programmi della stagione: dai tornei nazionali alle visite dei tecnici nerazzurri

La D’Angelo Soccer School, attiva da cinque anni sul territorio, continua a consolidare la propria struttura. Tra le iniziative già in programma figurano la partecipazione a un torneo in Trentino-Alto Adige e i periodici sopralluoghi dei tecnici della “Dea” sui campi da gioco del Cilento, un’opportunità diretta di confronto con una realtà professionistica di massimo livello.

Parallelamente proseguono le attività agonistiche, che vedono la società impegnata con i quadri Under 14, Under 15 e con la formazione Under 17 Regionale, attualmente al vertice della classifica dopo le prime cinque giornate di campionato.

L’attività di base nelle sedi di Ascea e Ceraso

Accanto al settore agonistico prosegue l’impegno per l’attività di base, che coinvolge le categorie dai Piccoli Amici agli Esordienti presso le strutture di Ascea e Ceraso. Il lavoro sul campo è affidato a istruttori qualificati, guidati da una metodologia didattica ed educativa incentrata sulla crescita del bambino.