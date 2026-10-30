Festa e fede a Castellabate per i vent’anni dell’incoronazione di Santa Maria a Mare

Sono stati giorni di festa e profonda devozione a Castellabate per il ventesimo anniversario dell’incoronazione della statua di Santa Maria a Mare. Dal 25 ottobre la comunità locale si è fermata per partecipare a un appuntamento spirituale entrato di diritto nella storia della Parrocchia.

La peregrinatio tra le frazioni e la prima volta al cimitero

L’iniziativa, promossa da Don Carlo Pisani per commemorare lo storico viaggio in Vaticano alla presenza di Papa Benedetto XVI, ha visto la realizzazione di un’emozionante peregrinatio. Il corteo religioso ha attraversato le frazioni di Alano e Lago per giungere poi a Castellabate Capoluogo. Nella giornata di ieri, per la prima volta nella storia della comunità, la statua della Patrona ha fatto visita ai defunti all’interno del cimitero comunale.

La benedizione dal Belvedere San Costabile

Particolarmente suggestivo è stato il momento in cui l’immagine di Santa Maria a Mare è stata rivolta verso il mare e il panorama dal Belvedere San Costabile. La benedizione impartita sull’intero territorio comunale ha regalato ai fedeli uno scatto simbolico, destinato a rimanere nel cuore della cittadinanza.