Sapri, navetta gratuita per il cimitero l’1 e il 2 novembre: orari e fermate

Il Comune di Sapri ha predisposto un servizio navetta da e per il cimitero cittadino nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 novembre 2026, in occasione di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti. Le corse partiranno da Località Timpone e toccheranno Piazza San Giovanni e l’Ospedale, prima di arrivare al camposanto. Sono previste tre corse di andata e tre di ritorno al giorno, secondo l’orario diffuso dall’amministrazione e firmato dal sindaco Antonio Gentile.

Il percorso della navetta

Il servizio collega il cimitero con tre punti della città: Località Timpone, Piazza San Giovanni e l’Ospedale. L’obiettivo è facilitare l’accesso al camposanto nei giorni di maggiore afflusso, in particolare per anziani e persone che non dispongono di un mezzo proprio.

Gli orari di andata

Le corse verso il cimitero sono tre, al mattino e nel pomeriggio.

Prima corsa : Loc. Timpone ore 8.20, Piazza San Giovanni ore 8.30, Ospedale ore 8.40, arrivo al cimitero ore 8.45.

: Loc. Timpone ore 8.20, Piazza San Giovanni ore 8.30, Ospedale ore 8.40, arrivo al cimitero ore 8.45. Seconda corsa : Loc. Timpone ore 10.10, Piazza San Giovanni ore 10.15, Ospedale ore 10.20, arrivo al cimitero ore 10.25.

: Loc. Timpone ore 10.10, Piazza San Giovanni ore 10.15, Ospedale ore 10.20, arrivo al cimitero ore 10.25. Terza corsa: Loc. Timpone ore 15.10, Piazza San Giovanni ore 15.15, Ospedale ore 15.20, arrivo al cimitero ore 15.25.

Gli orari di ritorno

Per rientrare, la navetta riparte dal cimitero e ripercorre le stesse fermate in senso inverso.

Prima corsa : cimitero ore 9.20, Ospedale ore 9.25, Piazza San Giovanni ore 9.30, Timpone ore 9.35.

: cimitero ore 9.20, Ospedale ore 9.25, Piazza San Giovanni ore 9.30, Timpone ore 9.35. Seconda corsa : cimitero ore 11.50, Ospedale ore 11.55, Piazza San Giovanni ore 12.00, Timpone ore 12.05.

: cimitero ore 11.50, Ospedale ore 11.55, Piazza San Giovanni ore 12.00, Timpone ore 12.05. Terza corsa: cimitero ore 17.05, Ospedale ore 17.10, Piazza San Giovanni ore 17.15, Timpone ore 17.20.

Valido per entrambe le giornate

L’orario è identico sia per l’1 sia per il 2 novembre 2026. Chi intende utilizzare il servizio può quindi organizzare la visita ai propri cari scegliendo la fascia più comoda tra mattina e pomeriggio, tenendo presente che l’ultima corsa di ritorno parte dal cimitero alle 17.05.

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