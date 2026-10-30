Sapri, navetta gratuita per il cimitero l’1 e il 2 novembre: orari e fermate

Il Comune di Sapri ha predisposto un servizio navetta da e per il cimitero cittadino nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 novembre 2026, in occasione di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti. Le corse partiranno da Località Timpone e toccheranno Piazza San Giovanni e l’Ospedale, prima di arrivare al camposanto. Sono previste tre corse di andata e tre di ritorno al giorno, secondo l’orario diffuso dall’amministrazione e firmato dal sindaco Antonio Gentile.
Il percorso della navetta
Il servizio collega il cimitero con tre punti della città: Località Timpone, Piazza San Giovanni e l’Ospedale. L’obiettivo è facilitare l’accesso al camposanto nei giorni di maggiore afflusso, in particolare per anziani e persone che non dispongono di un mezzo proprio.
Gli orari di andata
Le corse verso il cimitero sono tre, al mattino e nel pomeriggio.
- Prima corsa: Loc. Timpone ore 8.20, Piazza San Giovanni ore 8.30, Ospedale ore 8.40, arrivo al cimitero ore 8.45.
- Seconda corsa: Loc. Timpone ore 10.10, Piazza San Giovanni ore 10.15, Ospedale ore 10.20, arrivo al cimitero ore 10.25.
- Terza corsa: Loc. Timpone ore 15.10, Piazza San Giovanni ore 15.15, Ospedale ore 15.20, arrivo al cimitero ore 15.25.
Gli orari di ritorno
Per rientrare, la navetta riparte dal cimitero e ripercorre le stesse fermate in senso inverso.
- Prima corsa: cimitero ore 9.20, Ospedale ore 9.25, Piazza San Giovanni ore 9.30, Timpone ore 9.35.
- Seconda corsa: cimitero ore 11.50, Ospedale ore 11.55, Piazza San Giovanni ore 12.00, Timpone ore 12.05.
- Terza corsa: cimitero ore 17.05, Ospedale ore 17.10, Piazza San Giovanni ore 17.15, Timpone ore 17.20.
Valido per entrambe le giornate
L’orario è identico sia per l’1 sia per il 2 novembre 2026. Chi intende utilizzare il servizio può quindi organizzare la visita ai propri cari scegliendo la fascia più comoda tra mattina e pomeriggio, tenendo presente che l’ultima corsa di ritorno parte dal cimitero alle 17.05.
Informazioni utili in sintesi
- Date: 1 e 2 novembre 2026
- Fermate: Località Timpone, Piazza San Giovanni, Ospedale, Cimitero
- Corse: tre di andata e tre di ritorno al giorno
- Ultimo rientro dal cimitero: ore 17.05