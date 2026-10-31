Festa di Ognissanti: storia, origini e tradizioni tra sacro e folclore

La festività di Ognissanti, nota anche come Tutti i Santi, rappresenta un pilastro della tradizione religiosa cattolica e risale alle prime comunità cristiane del IV secolo d.C. La ricorrenza nasce dalla necessità di dedicare un unico momento di preghiera a tutti i santi e martiri della Chiesa, il cui numero superava di gran lunga i giorni presenti nel calendario liturgico. Inizialmente, le celebrazioni si svolgevano durante il periodo primaverile e non in autunno, mantenendo un forte legame con le commemorazioni locali delle singole comunità.

La fissazione della data al 1° novembre

Il passaggio della festa alla data odierna del 1° novembre si deve all’intervento di Papa Gregorio IV. Nell’835 d.C., il pontefice chiese ufficialmente al re franco Luigi il Pio di stabilire la celebrazione come festa di precetto per l’intero impero. Con questo atto istituzionale, la ricorrenza è entrata stabilmente sia nel calendario liturgico che in quello civile, posizionandosi subito prima della commemorazione dei defunti e consolidando un periodo dell’anno dedicato al ricordo e alla riflessione spirituale.

Tradizioni popolari e riti della notte tra il primo e il due novembre

Accanto all’aspetto puramente religioso, la solennità di Ognissanti si intreccia con usanze folcloristiche fortemente radicate nei diversi territori. Particolarmente significativa è la tradizione custodita nel Cilento, dove la notte tra il 1° e il 2 novembre vede le famiglie compiere un rituale d’accoglienza simbolico sui davanzali delle cucine prima di mezzanotte: l’affissione di una bacinella d’acqua, un canovaccio e un pezzo di pane. La credenza popolare attribuisce a questi oggetti il compito di ristorare le anime dei cari defunti durante il loro presunto ritorno temporaneo alle dimore terrene.