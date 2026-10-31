Nasce l’Associazione Sportiva Tribunale Vallo della Lucania con l’U.S.F.I.

Nasce ufficialmente l’Associazione Sportiva Tribunale Vallo della Lucania, un nuovo organismo che entra a far parte della rete territoriale dell’Unione Sportiva Fori Italiani (U.S.F.I.). L’iniziativa, promossa da un gruppo di professionisti del Foro vallese, punta a coniugare la pratica sportiva con i valori della professione forense, consolidando i legami sociali e associativi nel territorio cilentano e partecipando alle manifestazioni nazionali promosse dalla categoria.

I soci fondatori dell’associazione sportiva

La costituzione della società territoriale ha visto il coinvolgimento diretto di diciassette avvocati del Foro di Vallo della Lucania. I soci fondatori dell’associazione sono gli avvocati Antonio Gozza, Giuseppe D’Apolito, Silvio Vertullo, Ugo Schiavo, Marco Sansone, Antonio Severino, Valentino Mazzeo, Maurizio Aloia, Vito Cornetta, Carmine Giannattasio, Ubaldo Serra, Francesco Maria Torrusio, Mauro D’Amato, Domenico Sica, Domenico Antonio D’Alessandro e Amedeo Aramino.

La composizione del nuovo direttivo

Nel corso dell’Assemblea Costituente sono state definite le cariche sociali per la guida dell’associazione. L’avvocato Antonio Gozza è stato eletto alla carica di Presidente. L’organigramma si completa con l’avvocato Francesco Maria Torrusio nel ruolo di Vice Presidente Vicario e l’avvocato Ubaldo Serra, già componente del Comitato Esecutivo Nazionale, nel ruolo di Vice Presidente.

La gestione amministrativa e finanziaria è stata affidata agli avvocati Domenico Sica (Segretario) e Ugo Schiavo (Tesoriere). Fanno parte del Direttivo gli avvocati Mauro D’Amato, Marco Sansone, Giuseppe D’Apolito e Silvio Vertullo. L’avvocato Amedeo Aramino ricoprirà l’incarico di Consigliere Generale Nazionale, mentre l’avvocato Domenico Antonio D’Alessandro, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, entra a far parte della Conferenza degli eletti quale componente di diritto.

A margine dell’atto costitutivo sono giunti gli auguri da parte degli organi centrali: “Al Presidente Gozza, al Direttivo ed a tutti i soci i più sinceri auguri di buon lavoro da parte del Comitato Esecutivo Nazionale, per un futuro pieno di grandi risultati sportivi.”