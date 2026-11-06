Vallo della Lucania, Premio “Aniello Ferrara”: tutti i premiati 2026

L’Aula Magna dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania ospiterà la decima edizione del Premio “Prof. Aniello Ferrara”, appuntamento promosso dall’ASL Salerno e dall’U.O.S.D. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. La cerimonia, in programma per sabato 14 novembre 2026 alle ore 9:30, rappresenta un momento cruciale di riconoscimento e sensibilizzazione sull’importanza strategica della donazione di sangue nel Cilento.
Il programma dell’evento e i relatori
L’incontro si aprirà con una serie di interventi scientifici e istituzionali volti a tracciare il bilancio delle attività trasfusionali del territorio e a promuovere la cultura del dono. Interverranno:
- Don Aniello Adinolfi;
- Dott. Giovanni D’Arena, Responsabile della U.O.S.D. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “S. Luca”;
- Dott. Luigi Di Gregorio;
- Dott. Gaetano Schiavo.
Le conclusioni dei lavori saranno affidate a Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania.
I premiati della decima edizione
Il Premio “Prof. Aniello Ferrara” assegnerà i propri riconoscimenti a figure professionali, associazioni territoriali e comunità comunali che si sono distinte per l’impegno costante e la generosità nel campo del dono del sangue.
In memoria, il premio andrà al Dott. Carmelo D’Amato, in segno di profonda gratitudine per il contributo umano e professionale profuso negli anni.
Tra le realtà associative ed enti del territorio premiati figurano:
- Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) – Sezione di Agropoli;
- Donatori Volontari di Sangue del Cilento (DVC);
- Le comunità e i Cittadini dei Comuni di Alfano e Rofrano, riconosciuti per la risposta esemplare alle campagne di raccolta ematica.
L’evento è realizzato con il supporto operativo delle associazioni di donatori di sangue AVIS e DVC.
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