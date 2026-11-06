Vallo della Lucania, Premio “Aniello Ferrara”: tutti i premiati 2026

L’Aula Magna dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania ospiterà la decima edizione del Premio “Prof. Aniello Ferrara”, appuntamento promosso dall’ASL Salerno e dall’U.O.S.D. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. La cerimonia, in programma per sabato 14 novembre 2026 alle ore 9:30, rappresenta un momento cruciale di riconoscimento e sensibilizzazione sull’importanza strategica della donazione di sangue nel Cilento.

Il programma dell’evento e i relatori

L’incontro si aprirà con una serie di interventi scientifici e istituzionali volti a tracciare il bilancio delle attività trasfusionali del territorio e a promuovere la cultura del dono. Interverranno:

Don Aniello Adinolfi ;

; Dott. Giovanni D’Arena , Responsabile della U.O.S.D. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “S. Luca”;

, Responsabile della U.O.S.D. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “S. Luca”; Dott. Luigi Di Gregorio ;

; Dott. Gaetano Schiavo.

Le conclusioni dei lavori saranno affidate a Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania.

I premiati della decima edizione

Il Premio “Prof. Aniello Ferrara” assegnerà i propri riconoscimenti a figure professionali, associazioni territoriali e comunità comunali che si sono distinte per l’impegno costante e la generosità nel campo del dono del sangue.

In memoria, il premio andrà al Dott. Carmelo D’Amato, in segno di profonda gratitudine per il contributo umano e professionale profuso negli anni.

Tra le realtà associative ed enti del territorio premiati figurano:

Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) – Sezione di Agropoli ;

; Donatori Volontari di Sangue del Cilento (DVC) ;

; Le comunità e i Cittadini dei Comuni di Alfano e Rofrano, riconosciuti per la risposta esemplare alle campagne di raccolta ematica.

L’evento è realizzato con il supporto operativo delle associazioni di donatori di sangue AVIS e DVC.