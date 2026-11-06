Cilento

Vallo della Lucania, Premio “Aniello Ferrara”: tutti i premiati 2026

Torna a Vallo della Lucania il Premio "Prof. Aniello Ferrara" giunto alla X edizione. Sabato 14 novembre 2026 la consegna dei riconoscimenti all'ospedale "S. Luca"

Di:
Ernesto Rocco
Ospedale Vallo
2 min di lettura

L’Aula Magna dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania ospiterà la decima edizione del Premio “Prof. Aniello Ferrara”, appuntamento promosso dall’ASL Salerno e dall’U.O.S.D. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. La cerimonia, in programma per sabato 14 novembre 2026 alle ore 9:30, rappresenta un momento cruciale di riconoscimento e sensibilizzazione sull’importanza strategica della donazione di sangue nel Cilento.

Il programma dell’evento e i relatori

L’incontro si aprirà con una serie di interventi scientifici e istituzionali volti a tracciare il bilancio delle attività trasfusionali del territorio e a promuovere la cultura del dono. Interverranno:

  • Don Aniello Adinolfi;
  • Dott. Giovanni D’Arena, Responsabile della U.O.S.D. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “S. Luca”;
  • Dott. Luigi Di Gregorio;
  • Dott. Gaetano Schiavo.

Le conclusioni dei lavori saranno affidate a Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania.

I premiati della decima edizione

Il Premio “Prof. Aniello Ferrara” assegnerà i propri riconoscimenti a figure professionali, associazioni territoriali e comunità comunali che si sono distinte per l’impegno costante e la generosità nel campo del dono del sangue.

In memoria, il premio andrà al Dott. Carmelo D’Amato, in segno di profonda gratitudine per il contributo umano e professionale profuso negli anni.

Tra le realtà associative ed enti del territorio premiati figurano:

  • Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) – Sezione di Agropoli;
  • Donatori Volontari di Sangue del Cilento (DVC);
  • Le comunità e i Cittadini dei Comuni di Alfano e Rofrano, riconosciuti per la risposta esemplare alle campagne di raccolta ematica.

L’evento è realizzato con il supporto operativo delle associazioni di donatori di sangue AVIS e DVC.

Argomenti
Altre notizie di Eventi
Tutte le notizie di Eventi →
Resta aggiornato
Segui su GoogleCanale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità