Arte e memoria al ManES di Eboli: la danza contemporanea celebra Martha Graham

Venerdì 6 novembre 2026, a partire dalle ore 10:00, le sale del ManES – Museo Archeologico Nazionale di Eboli diventeranno la cornice del quinto appuntamento con la rassegna Tracce di Memoria|Graham 100. L’iniziativa, che sta interessando diversi siti museali e luoghi di rilevanza culturale della provincia di Salerno, nasce per celebrare il centenario della celebre Martha Graham Dance Company, creando un ponte ideale e concettuale tra la conservazione della memoria storica e la vitalità delle performative contemporanee.

L’evento è ideato e promosso dall’Associazione Campania Danza, guidata dalla direzione artistica di Antonella Iannone, e vanta il sostegno del Ministero della Cultura nell’ambito dei progetti speciali Mic/FNSV 2026. L’obiettivo primario del progetto è favorire una contaminazione feconda tra i reperti del patrimonio archeologico e la costante evoluzione del linguaggio tersicoreo.

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Le performance dal vivo di Matrafisc Dance Company e Campania Danza

La mattinata si articolerà attraverso una serie di esibizioni site-specific pensate per interagire con l’ambiente espositivo. I protagonisti delle performance saranno i ballerini della Matrafisc Dance Company, realtà fondata a Manchester nel 2015 dai coreografi Lia Colizza e Antonello Apicella, e i componenti della compagnia Campania Danza, diretti da Antonella Iannone.

La ricerca di Matrafisc Dance Company si distingue per un’indagine approfondita su come l’identità, la psicologia e le dinamiche della memoria vissuta possano strutturarsi in codice coreografico. Al suo fianco, la formazione di Campania Danza porta in dote un’esperienza consolidata nel panorama nazionale e internazionale fin dalla sua nascita nel 1987. L’iniziativa si rivolge ai giovani danzatori, agli appassionati e all’intera cittadinanza, vedendo la partecipazione speciale degli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Giacinto Romano” di Eboli.

Informazioni utili per la visita e modalità d’accesso

L’accesso all’evento non richiede alcuna prenotazione anticipata ed è interamente compreso nel normale costo del biglietto d’ingresso al Museo Archeologico Nazionale di Eboli.