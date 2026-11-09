Blitz contro il lavoro nero nel salernitano: sospesi 6 locali e sanzioni per oltre 121 mila euro

Controlli straordinari contro il lavoro sommerso nella provincia di Salerno hanno portato alla sospensione immediata di sei attività commerciali tra il capoluogo, Sarno e San Valentino Torio. Nelle serate di venerdì 6 e sabato 7 novembre, gli uomini dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) hanno ispezionato ristoranti, pizzerie e lounge bar, individuando 26 lavoratori in nero su 39 dipendenti controllati. L’operazione ha determinato la chiusura temporanea di tutti i locali oggetto di accertamento e l’emissione di maxisanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 121.000 euro.

I dettagli delle ispezioni a Salerno e nell’Agro Nocerino

Le verifiche ispettive hanno preso il via nella serata di venerdì a Salerno città, dove gli funzionari dell’ITL hanno operato in collaborazione con il Nucleo Operativo Speciale (NOS). Nel corso dei controlli in tre strutture del capoluogo, gli ispettori hanno riscontrato la situazione più gravosa all’interno di una singola attività, dove 8 dipendenti su 9 risultavano privi di regolarizzazione contrattuale, evento che ha comportato una sanzione di 36.600 euro. Negli altri due esercizi salernitani sono stati identificati rispettivamente 2 e 3 lavoratori irregolari.

Le operazioni sono proseguite nella serata di sabato nei comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese. A Sarno, la prima ispezione ha fatto emergere 7 dipendenti non contrattualizzati su 8 presenti sul luogo di lavoro; tra questi è stata accertata la presenza di un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno, condizione che comporta implicazioni di carattere penale a carico del titolare. Gli ultimi due accessi ispettivi, condotti tra Sarno e San Valentino Torio, hanno permesso di rilevare ulteriori 6 posizioni lavorative non denunciate.

Il quadro sanzionatorio e i provvedimenti di sospensione

Per tutte e sei le aziende è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La riapertura degli esercizi resta subordinata alla completa regolarizzazione formale del personale impiegato e al versamento delle sanzioni amministrative.

Il totale dei verbali comminati ammonta a 121.900 euro, distinti in 101.900 euro relativi alle violazioni per l’impiego di manodopera sommersa e 20.000 euro a titolo di somma aggiuntiva per la revoca dei provvedimenti di sospensione.

Dall’Ispettorato del Lavoro confermano che l’attività di vigilanza sul territorio provinciale proseguirà con ulteriori controlli programmati nei settori della ristorazione e dell’intrattenimento, con lo scopo di tutelare i diritti dei lavoratori e prevenire dinamiche di concorrenza sleale ai danni delle imprese in regola.