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Sicurezza stradale a Salerno: dalla Giunta il piano di destinazione dei proventi delle sanzioni

Il Comune di Salerno destina oltre 1,69 milioni di euro dai proventi del Codice della Strada a manutenzione, segnaletica e potenziamento della Polizia Municipale.

Di:
Antonio Pagano
Sicurezza stradale a Salerno: dalla Giunta il piano di destinazione dei proventi delle sanzioni
2 min di lettura

Il Comune di Salerno, guidato dal sindaco Vincenzo De Luca, ha stabilito le modalità di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni del Codice della Strada. Il potenziamento delle attività di controllo del territorio e il miglioramento delle dotazioni strumentali e operative costituiscono obiettivi prioritari dell’Amministrazione, in quanto funzionali al rafforzamento della sicurezza urbana e al miglioramento dei servizi resi alla collettività.

La ripartizione dei fondi: oltre 1,69 milioni per le infrastrutture e i controlli

L’Ente ha stabilito di destinare, ai sensi dell’articolo 208 del Codice della Strada, una quota pari al 50% dei proventi per l’anno 2026, corrispondente a un totale di 1.699.050,00 euro. Le risorse finanziarie sono state suddivise nelle seguenti aree di intervento:

  • 424.763,00 euro per la sostituzione, l’ammodernamento, il potenziamento, la messa a norma e la manutenzione della segnaletica sulle strade di proprietà dell’Ente;
  • 424.763,00 euro per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, compreso l’acquisto di automezzi, equipaggiamenti e attrezzature per i corpi di Polizia Locale;
  • 849.524,00 euro dedicati alla manutenzione della rete stradale, all’installazione e ammodernamento delle barriere di sicurezza, al rifacimento del manto stradale e alla redazione dei Piani Urbani del Traffico (PGTU). La medesima quota finanziereà inoltre interventi a tutela degli utenti deboli, programmi di educazione stradale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché servizi di assistenza e previdenza per il personale.

Trattandosi di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la deliberazione approvata dalla Giunta sarà ufficialmente trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il quadro normativo: gli articoli 208 e 142 del Codice della Strada

La destinazione dei fondi si inserisce nel quadro delineato dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In particolare,l’articolo 208 del Codice della Strada impone che almeno il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative sia vincolato a interventi diretti ad incrementare la sicurezza stradale, spaziando dalla segnaletica al controllo del traffico, fino alla tutela di pedoni e ciclisti.

L’articolo 142 del Codice della Strada disciplina invece i proventi derivanti dall’accertamento del superamento dei limiti di velocità. La legge prevede che tali introiti vengano ripartiti equamente tra l’ente proprietario della strada e l’ente che ha accertato l’infrazione, disponendo l’impiego esclusivo delle risorse per il miglioramento delle infrastrutture, la manutenzione della carreggiata e la posa in opera di barriere protettive.

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