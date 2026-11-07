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Luci d’Artista a Salerno: al via la 21ª edizione tra fiabe e pianeti

Si accendono le Luci d'Artista a Salerno. Novità, installazioni storiche e video mapping vestono la città per la 21ª edizione.

Di:
Federica Inverso
Luci d'Artista a Salerno: al via la 21ª edizione tra fiabe e pianeti
2 min di lettura

C’è un momento dell’anno in cui Salerno cambia volto. Le strade si vestono di luci e colori, le piazze diventano scenari da fiaba e anche una semplice passeggiata può trasformarsi in un viaggio fatto di meraviglia, arte e magia. Quel momento è arrivato: si accendono oggi le Luci d’Artista, giunte alla loro ventunesima edizione. Un percorso diffuso di installazioni luminose veste la città a festa, con tante novità da scoprire. Salerno è la prima città d’Italia ad accendere le illuminazioni natalizie, ed è proprio da qui che il sindaco Vincenzo De Luca ha voluto far partire il suo messaggio di pace.

Le favole luminose alla Villa Comunale

Il percorso parte dalla Villa Comunale, trasformata per l’occasione in un gigantesco libro di favole a cielo aperto. Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Hansel e Gretel, Giacomino e il fagiolo magico: quattro mondi incantati prenderanno forma attraverso grandi libri luminosi e scenografie pensate soprattutto per far sognare i più piccoli.

Spettacoli di video mapping sui palazzi storici

La meraviglia continua lungo le vie del centro. Quest’anno i palazzi storici diventano grandi tele sulle quali prendono vita spettacolari giochi di video mapping. Le facciate di Palazzo Genovese, Palazzo Sant’Agostino, del Teatro Verdi e del Liceo Tasso si animano, regalando una nuova veste ad alcuni degli scorci più suggestivi della città.

Luci d'Artista a Salerno: al via la 21ª edizione tra fiabe e pianeti
Luci d'Artista a Salerno: al via la 21ª edizione tra fiabe e pianeti
Luci d'Artista a Salerno: al via la 21ª edizione tra fiabe e pianeti
Luci d'Artista a Salerno: al via la 21ª edizione tra fiabe e pianeti
Luci d'Artista a Salerno: al via la 21ª edizione tra fiabe e pianeti

Il ritorno del Sistema Solare e dei pinguini

Tra le attrazioni più attese c’è il ritorno di una delle installazioni più amate: il Sistema Solare. Dopo quattordici anni, in piazza Flavio Gioia tornano a brillare il Sole, i pianeti e una suggestiva Via Lattea. Sul litorale ricompaiono anche i pinguini, tra i soggetti più fotografati delle passate edizioni.

Installazioni dal centro alla zona orientale

Tra le novità figurano I Cristalli, che illumineranno corso Vittorio Emanuele, mentre altre installazioni accompagneranno cittadini e visitatori dal centro alla zona orientale. Salerno si accende ancora una volta e invita tutti a riscoprirla sotto una luce diversa, quella della magia del Natale.

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