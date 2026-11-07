Educazione finanziaria a scuola: il Rotary incontra i giovani di Vallo

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania ha ospitato l’avvio del progetto “Educazione finanziaria e cittadinanza consapevole”, un’iniziativa promossa dal Rotary Club Vallo della Lucania – Cilento e riservata agli studenti delle classi quinte. Il corso nasce con l’obiettivo di trasferire ai giovani strumenti pratici e nozioni fondamentali per affrontare le scelte economiche della vita adulta, comprendendo la gestione delle risorse, la valutazione dei rischi e le opportunità del digitale.

Il valore dell’educazione finanziaria come scelta di libertà

L’apertura dei lavori è stata affidata all’avvocato Pasquale D’Angiolillo, presidente del Rotary Club Vallo della Lucania – Cilento, che ha presentato agli studenti la missione dell’associazione, focalizzata sulla crescita culturale delle nuove generazioni e sul sostegno allo sviluppo sociale. D’Angiolillo ha evidenziato come la conoscenza dei meccanismi economici rappresenti una competenza civica indispensabile per tutelare la propria indipendenza.

«L’educazione finanziaria significa fornire ai giovani gli strumenti necessari per comprendere le conseguenze delle proprie decisioni – ha sottolineato il presidente Pasquale D’Angiolillo – Conoscere significa poter scegliere liberamente, programmare il proprio futuro e difendersi da errori, condizionamenti e inganni. Per questo l’educazione finanziaria costituisce una componente essenziale dell’educazione civica e della cittadinanza consapevole».

Strumenti pratici e gestione delle risorse quotidiane

Il percorso formativo è entrato nel vivo con l’intervento del dottor Michele Gambardella, consulente finanziario e referente del programma per il Club. Attraverso casi concreti e simulazioni legate alla quotidianità dei ragazzi, si sono analizzati concetti quali il valore reale del denaro, la pianificazione delle spese, l’impatto dell’inflazione e il bilanciamento tra rischio e rendimento. L’attenzione si è concentrata anche sui rischi legati agli acquisti a rate e alle offerte digitali, rimarcando l’importanza di acquisire informazioni trasparenti prima di qualsiasi investimento.

All’evento hanno partecipato attivamente diversi esponenti del Consiglio Direttivo del Club, tra cui l’ingegner Felice Lucia (segretario), l’avvocato Domenico Lentini (segretario esecutivo) e l’avvocato Rino Lamanna (consigliere direttivo), che hanno curato la fase organizzativa e logistica del progetto.

Un impegno continuativo per la formazione dei giovani

L’ampia partecipazione degli studenti del Liceo “Leonardo da Vinci” ha testimoniato il forte interesse dei diplomandi verso l’acquisizione di competenze utili al proprio percorso universitario e professionale. L’iniziativa del 7 novembre segna il primo appuntamento di un programma più ampio con cui il Rotary Club intende mettere le professionalità del territorio a servizio della scuola e delle istituzioni locali.