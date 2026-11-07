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Statale 18 chiusa a Battipaglia: rabbia tra commercianti e residenti

Venti giorni di chiusura totale sulla Statale 18 a Battipaglia per cantieri di manutenzione. Commercianti, residenti e camionisti sul piede di guerra: lunedì l'incontro con il commissario prefettizio

Di:
Antonio Elia
Statale 18 chiusa a Battipaglia: rabbia tra commercianti e residenti
2 min di lettura

Venti giorni di stop totale al traffico su un tratto strategico della Statale 18 Tirrena Inferiore nel territorio comunale di Battipaglia. La decisione, formalizzata dall’ordinanza dirigenziale n. 392 del Comune di Battipaglia, si è resa necessaria per consentire l’esecuzione di tre interventi di manutenzione stradale. La chiusura dell’arteria ad alto scorrimento promette tuttavia di paralizzare il traffico locale ed extraurbano.

Rabbia tra commercianti e residenti: l’impatto sull’economia della Piana del Sele

La misura ha scatenato la dura protesta dei titolari delle attività commerciali della zona, oltre che dei residenti. Baristi, ristoratori e gestori dei rinomati caseifici dell’area temono un forte calo del fatturato e giornate di lavoro totalmente azzerate. Il tratto interessato costituisce infatti uno snodo nevralgico di collegamento tra la Piana del Sele, l’autostrada A2 del Mediterraneo, la fascia litoranea e le direttrici verso il Cilento.

Rischio ingorghi e paralisi dei mezzi pesanti verso la zona industriale

Particolarmente critico si preannuncia il bilancio per il trasporto merci e la logistica. I camionisti diretti verso l’area industriale di Battipaglia e i mezzi pesanti destinati agli impianti di trattamento rifiuti della zona dovranno affrontare deviazioni con il concreto rischio di code chilometriche e forti ingorghi in corrispondenza degli svincoli autostradali di Battipaglia ed Eboli.

Lunedì il confronto con il commissario prefettizio Castrese De Rosa

Per evitare il blocco completo e mitigare i danni economici, una delegazione di cittadini e commercianti ha promosso un tavolo di confronto urgente con l’amministrazione locale. L’incontro con il commissario prefettizio Castrese De Rosa e i tecnici del Comune di Battipaglia è fissato per lunedì alle ore 16:30. L’obiettivo delle categorie produttive è ottenere una revisione del calendario dei lavori e garanzie precise per preservare l’accessibilità alle attività commerciali lungo l’asse stradale.

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