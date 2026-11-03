Lavori sulla SS18 a Battipaglia: strada chiusa dal 9 al 28 novembre

La viabilità tra la Piana del Sele e la provincia di Salerno si appresta a vivere tre settimane di forti rallentamenti. Dal 9 al 28 novembre 2026, la Strada Statale 18 “Tirrenia Inferiore” sarà interdetta al transito veicolare nel territorio comunale di Battipaglia. La misura si è resa indispensabile per eseguire interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione e sulla sede stradale. L’interruzione riguarda un asse viario strategico che collega quotidianamente migliaia di automobili e mezzi pesanti tra il raccordo dell’autostrada A2, la fascia litoranea e i comuni del Cilento, sollevando forte apprensione tra residenti, lavoratori pendolari e imprese di trasporto.

Il piano dei lavori e le modifiche alla circolazione

I cantieri saranno operativi per un periodo di venti giorni consecutivi e comporteranno una profonda revisione dei flussi di traffico locali. Le operazioni si svolgeranno sotto la gestione del IV Settore Tecnico del Comune di Battipaglia e saranno eseguite dall’impresa IN.CA. S.p.A.

Per limitare l’impatto sul traffico, l’intervento è stato strutturato attraverso una pianificazione specifica:

Tre fasi operative: il cantiere procederà per step successivi, imponendo modifiche temporanee ai sensi di marcia e restringimenti della carreggiata a seconda dell’avanzamento dei lavori.

il cantiere procederà per step successivi, imponendo modifiche temporanee ai sensi di marcia e restringimenti della carreggiata a seconda dell’avanzamento dei lavori. Presidio del traffico: la ditta esecutrice impiegherà il proprio personale a terra con funzioni di moviere per regolare il passaggio nei punti più critici.

la ditta esecutrice impiegherà il proprio personale a terra con funzioni di moviere per regolare il passaggio nei punti più critici. Deroghe per i residenti: il transito sarà consentito esclusivamente ai veicoli dei residenti per il raggiungimento delle proprietà private e ai mezzi impegnati in comprovate situazioni di emergenza e soccorso.

Impatto sul traffico urbano e percorsi alternativi

La chiusura temporanea della SS18 rischia di sovraccaricare la rete viaria secondaria. Il flusso veicolare solitamente assorbito dalla statale verrà deviato sulle strade interne del centro urbano di Battipaglia, arterie già soggette a saturazione negli orari di punta legati all’ingresso e all’uscita da scuole e uffici.

Le ripercussioni interesseranno l’intero comparto economico della Piana del Sele, con possibili ritardi nelle consegne delle merci e un allungamento significativo dei tempi di percorrenza per chi si sposta quotidianamente lungo le direttrici Salerno-Agropoli. Le autorità locali consigliano agli automobilisti di pianificare gli spostamenti con largo anticipo e di preferire percorsi perimetrali per evitare l’attraversamento del centro cittadino durante le ore di maggior concentrazione del traffico.