Battipaglia, nuovo Commissariato di Polizia: definito il cronoprogramma dei lavori

“Si volta definitivamente pagina per la sicurezza del nostro territorio. La Segreteria cittadina di Forza Italia esprime profonda soddisfazione per la definizione del cronoprogramma ufficiale delle attività per la realizzazione del nuovo Commissariato della Polizia di Stato a Battipaglia, una struttura strategica che i cittadini e le forze dell’ordine attendevano da oltre quarant’anni”.

La nota stampa

Lo afferma in un comunicato stampa la Segreteria cittadina di Forza Italia Battipaglia. “Questo straordinario risultato è il frutto diretto della determinazione e del lavoro sinergico del Governo di centrodestra e, in particolar modo, dell’incessante e costante impegno del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), l’onorevole Tullio Ferrante.

Grazie al suo intervento in prima linea e al raccordo mirato con il Provveditorato, sono state superate tutte le storiche criticità amministrative e contabili, stanziando risorse aggiuntive fondamentali per sbloccare l’opera dall’eterno stallo in cui versava. Una vergogna storica finalmente sanata.

La vicenda del Commissariato di via Generale Gonzaga, infatti, rappresenta una delle più lunghe storie di incompiute del nostro territorio. Concepita e avviata addirittura nella seconda metà degli anni Settanta (tra il 1975 e il 1978), la struttura è rimasta per decenni un vero e proprio rudere di cemento, paralizzata prima da infiniti contenziosi di competenza tra ministeri e successivamente da complesse battaglie legali e amministrative tra ditte appaltatrici, Tar e Consiglio di Stato.

Nel frattempo, le nostre donne e i nostri uomini in divisa sono stati costretti per anni a operare in sedi provvisorie e inadeguate. Oggi, grazie alla concretezza della filiera istituzionale di Forza Italia e del centrodestra, quella ferita urbana e sociale viene finalmente sanata”.

Le tappe del Cronoprogramma ufficiale

Il documento operativo fissa scadenze precise e stringenti, garantendo ai cittadini trasparenza e certezza sui tempi di realizzazione dell’opera:

14 ottobre 2026: Avvio del servizio di progettazione esecutiva sotto riserva di legge (già disposto).

Entro il 14 dicembre 2026: Elaborazione del progetto esecutivo.

Entro il 14 febbraio 2027: Chiusura della conferenza di servizi.

Entro il 14 marzo 2027: Esame, verifica ed approvazione del progetto esecutivo.

Entro il 30 aprile 2027: Affidamento dei lavori MU con consegna anticipata sotto riserva di legge.

Entro il 30 aprile 2028: Ultimazione dei lavori.

Entro il 30 maggio 2028: Consegna anticipata dell’immobile, previo collaudo statico e certificazioni impiantistiche.

Entro il 30 luglio 2028: Collaudo Técnico Amministrativo, previo accatastamento e consegna definitiva dell’immobile.

Dalle parole ai fatti per la sicurezza del territorio

“Con la definizione del cronoprogramma passiamo definitivamente dalle parole ai facts, sanando una ferita aperta nel tessuto di Battipaglia da quasi mezzo secolo. Fin dall’inizio del mio mandato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ho lavorato assiduamente per sbloccare quest’opera, in stretta sinergia con il Provveditorato e le autorità competenti al fine di superare le criticità burocratiche che per decenni hanno paralizzato il progetto.

I cittadini di Battipaglia e le Forze dell’Ordine, che ringrazio per il quotidiano e straordinario spirito di sacrificio, meritano risposte certe, trasparenza e strutture all’avanguardia.

Il Governo di centrodestra dimostra ancora una volta la sua concretezza: non solo abbiamo reperito i fondi e tracciato la rotta per la realizzazione dell’opera, ma continueremo a monitorare con rigore ogni singola scadenza affinché entro l’estate del 2028 il territorio possa finalmente disporre di questo fondamentale presidio di legalità e sicurezza”.