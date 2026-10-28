Stadio Sant’Anna di Battipaglia: dal Commissario 154mila euro per i lavori

Nuovi sviluppi per il futuro dello stadio Sant’Anna di Battipaglia. Con la variazione di bilancio n. 13 del 26 ottobre 2026, il Commissario Straordinario, S.E. Castrese De Rosa, ha stanziato 154.256 euro destinati agli interventi di manutenzione e riqualificazione dell’impianto sportivo cittadino. A rendere nota la notizia è l’avvocato Giuseppe Provenza, esponente di Forza Italia e tra i possibili candidati alla carica di sindaco della città di Battipaglia.

La reazione politica: “Un segnale concreto per lo sport cittadino”

Provenza ha commentato il provvedimento attraverso un messaggio diffuso sui propri canali social, sottolineando l’importanza strategica dello stanziamento per il rilancio della struttura e per la risposta alle esigenze della comunità locale.

«Altro che blocco amministrativo: il Commissario S.E. Castrese De Rosa sblocca ciò che la precedente amministrazione aveva lasciato paralizzato», ha dichiarato l’avvocato, definendo il provvedimento un netto passo in avanti rispetto alla gestione precedente.

Nel suo intervento, l’esponente politico ha inoltre evidenziato il valore dell’ascolto delle istanze provenienti dal mondo dello sport e dalla tifoseria, richiamando anche le sollecitazioni formalizzate di recente sulla questione della struttura di via Sant’Anna.

«Un segnale concreto di ascolto delle istanze della comunità sportiva, delle mie recenti richieste e di attenzione alle esigenze della città», ha aggiunto Provenza.

Prospettive per l’impianto di Battipaglia e prossimi step

Lo stanziamento di 154.256 euro riporta al centro dell’agenda pubblica lo stadio Sant’Anna, infrastruttura cruciale per la vita sociale e agonistica di Battipaglia. Per la comunità sportiva e per i sostenitori, la decisione apre nuove prospettive sull’iter dei lavori programmati per l’impianto.

L’attenzione si sposta ora sulle fasi successive: sarà fondamentale monitorare l’evoluzione delle procedure burocratiche e l’effettivo avvio del cantiere, passaggi indispensabili per trasformare i fondi impegnati in opere concrete.

La vicenda assume rilievo anche sul piano politico e amministrativo della città della piana del Sele. Provenza, evidenziando il ruolo del Commissario e le sollecitazioni promosse sulla questione stadio, torna a intervenire su un tema di primaria importanza per associazioni sportive, tifosi e cittadinanza. Per Battipaglia, l’obiettivo primario rimane garantire piena efficienza a una struttura che costituisce da sempre un punto di riferimento per lo sport del territorio.