Battipaglia, sciolto il consiglio comunale: nominato il commissario

Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha decretato la sospensione del consiglio comunale di Battipaglia in seguito all’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. Contestualmente, è stato avviato l’iter burocratico per lo scioglimento definitivo dell’assemblea civica, applicando i riferimenti normativi previsti dagli articoli 52 e 141 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.

Il profilo e la nomina del commissario prefettizio

Per garantire la continuità amministrativa e la gestione provvisoria del comune campano fino alle prossime elezioni, l’incarico di commissario prefettizio è stato affidato a Castrese De Rosa, prefetto in quiescenza. La guida dell’ente passa così a un amministratore di lungo corso con un curriculum di rilievo istituzionale.

Laureato in Giurisprudenza ed entrato in carriera nel dicembre del 1987, De Rosa ha maturato una significativa esperienza sul territorio nazionale. Ha prestato servizio a Terni fino al 1998 e successivamente al Ministero dell’Interno come direttore della seconda sezione presso la Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli affari del personale.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di vertice in diverse province italiane, tra cui l’incarico di Viceprefetto Vicario a Perugia tra il 2019 e il 2020. Successivamente ha assunto la carica di Prefetto della provincia di Lecco dal 2020 al 2022, di Ravenna dal 2022 al 2024 e infine di Catanzaro fino al momento del collocamento a riposo.

Le precedenti esperienze commissariali

Il neo commissario di Battipaglia vanta inoltre una solida competenza specifica nella gestione transitoria degli enti locali. Nel corso degli anni ha infatti ricoperto l’incarico di commissario straordinario in diversi comuni italiani, guidando le amministrazioni di Narni, Avigliano Umbro e Attigliano in provincia di Terni, oltre al comune di Umbertide in provincia di Perugia. L’esperienza maturata in questi contesti rappresenta una garanzia per la supervisione della macchina amministrativa battipagliese in questa fase delicata.