Cronaca

Battipaglia, neonato di un mese rischia il soffocamento: salvato dal 118

Intervento provvidenziale del 118 a Battipaglia per un neonato di un mese in crisi respiratoria dopo la poppata: il piccolo sta bene

Di:
Antonio Elia
Tragedia a Laurino, donna di 48 anni trovata senza vita

Momenti di grande apprensione si sono vissuti questa mattina a Battipaglia, in via Ligabue, dove è scattata la richiesta di un intervento urgente per un neonato di appena un mese. Il piccolo ha manifestato improvvise difficoltà respiratorie subito dopo la poppata, correndo il serio rischio di soffocamento e attivando immediatamente la macchina dei soccorsi sanitari.

L’intervento dell’automedica del 118 sul posto

La chiamata di emergenza ha mobilitato l’equipaggio dell’automedica del 118 della Pubblica Assistenza Vopi, giunto rapidamente sul luogo della segnalazione. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure indispensabili al neonato, eseguendo le manovre di stabilizzazione necessarie direttamente sul posto per liberare le vie aeree e scongiurare conseguenze peggiori.

Leggi anche:

Battipaglia, aggredisce 37enne e si dà alla fuga: si indaga
Paura a Battipaglia, aggressione in un’abitazione: feriti madre e figlio
Battipaglia, morte di Gerardo Marcantuono, conclusa l’autopsia: fissati i funerali

Le condizioni di salute del piccolo e la conclusione dell’emergenza

Grazie alla rapidità e all’efficacia del trattamento eseguito dai soccorritori, la situazione è tornata sotto controllo nel giro di poco tempo. Fortunatamente le condizioni di salute del neonato sono apparse fin da subito rassicuranti, tali da escludere la necessità di un trasferimento d’urgenza in ospedale e consentendo al piccolo di rimanere nella propria abitazione.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.