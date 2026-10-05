Battipaglia, neonato di un mese rischia il soffocamento: salvato dal 118

Momenti di grande apprensione si sono vissuti questa mattina a Battipaglia, in via Ligabue, dove è scattata la richiesta di un intervento urgente per un neonato di appena un mese. Il piccolo ha manifestato improvvise difficoltà respiratorie subito dopo la poppata, correndo il serio rischio di soffocamento e attivando immediatamente la macchina dei soccorsi sanitari.

L’intervento dell’automedica del 118 sul posto

La chiamata di emergenza ha mobilitato l’equipaggio dell’automedica del 118 della Pubblica Assistenza Vopi, giunto rapidamente sul luogo della segnalazione. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure indispensabili al neonato, eseguendo le manovre di stabilizzazione necessarie direttamente sul posto per liberare le vie aeree e scongiurare conseguenze peggiori.

Le condizioni di salute del piccolo e la conclusione dell’emergenza

Grazie alla rapidità e all’efficacia del trattamento eseguito dai soccorritori, la situazione è tornata sotto controllo nel giro di poco tempo. Fortunatamente le condizioni di salute del neonato sono apparse fin da subito rassicuranti, tali da escludere la necessità di un trasferimento d’urgenza in ospedale e consentendo al piccolo di rimanere nella propria abitazione.