Cronaca

Battipaglia, aggredisce 37enne e si dà alla fuga: si indaga

Soccorsa dalla Pubblica Assistenza VOPI e trasportata in ospedale nella notte in via Nuova Spineta. Indagini in corso dei Carabinieri

Di:
Antonio Elia
Carabinieri

Intervento dei sanitari del 118 nella notte di ieri in via Nuova Spineta, nella zona litoranea di Battipaglia, per un’aggressione ai danni di una donna italiana di 37 anni.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata aggredita da un uomo che, subito dopo l’episodio, si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce.

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I rilievi e i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La 37enne è stata soccorsa dagli operatori della Pubblica Assistenza Vopi e successivamente trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le indagini

Indagini in corso sulle possibili motivazioni dell’aggressione e l’identità dell’uomo coinvolto.

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