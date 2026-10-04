Paura a Battipaglia, aggressione in un’abitazione: feriti madre e figlio

Momenti di paura in via della Libertà, a Battipaglia, dove si è verificata un’aggressione all’interno di un’abitazione ai danni di un ragazzo di 18 anni e di sua madre, di 55 anni.

I dettagli e le prime ricostruzioni

Secondo le prime informazioni, i due sarebbero stati aggrediti da persone a loro note. Al momento non si conoscono i motivi alla base dell’episodio, né sono emersi ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari della Pubblica Assistenza Vopi, che hanno prestato le prime cure alle vittime e provveduto al loro trasferimento in ambulanza all’ospedale Ruggi di Salerno. Il giovane avrebbe riportato ferite a un braccio, mentre la madre avrebbe subito un trauma cranico.

Indagini in corso

Restano da chiarire le circostanze dell’aggressione e le ragioni che hanno portato all’episodio.