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Simula un attacco terroristico con ostaggi: maxi esercitazione di soccorso all’aeroporto di Salerno

Simulato un attacco terroristico con ostaggi all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi: testati tempi di risposta e coordinamento tra soccorsi e Forze dell'Ordine.

Di:
Ernesto Rocco
Simula un attacco terroristico con ostaggi: maxi esercitazione di soccorso all’aeroporto di Salerno

I sistemi di soccorso e sicurezza dello scalo di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento sono stati messi alla prova questa mattina durante una complessa esercitazione antiterrore. L’operazione, progettata per testare l’efficacia dei protocolli d’emergenza e la velocità di reazione delle strutture d’intervento, ha simulato una situazione di estrema criticità all’interno del terminal passeggeri. L’iniziativa ha permesso di valutare sul campo la sinergia tra i diversi corpi dello Stato e le squadre di protezione civile, garantendo uno standard elevato di preparazione per la tutela dell’infrastruttura e dei viaggiatori.

Lo scenario operativo: attacco antiterrore e gestione degli ostaggi

La simulazione ha riprodotto un contesto ad alto rischio: un ipotetico attacco terroristico scattato nei locali dello scalo aeroportuale, caratterizzato dalla presenza di ostaggi. Il piano di risposta rapida si è articolato nella messa in sicurezza dell’area, nel coordinamento delle forze di contenimento e nell’organizzazione delle operazioni di evacuazione e soccorso sanitario.

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L’esercitazione ha visto la partecipazione attiva delle Forze dell’Ordine, con l’impiego sinergico di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Accanto agli operatori della sicurezza sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e numerosi volontari di protezione civile, i quali hanno garantito il supporto logistico e operativo durante l’intera fase dell’emergenza simulated.

Un test fondamentale per la sicurezza dello scalo aeroportuale

L’addestramento ha fornito indicazioni preziose sulla tenuta della catena di comando e sull’interoperabilità tra i vari enti coinvolti. La gestione di un evento complesso all’interno di un’infrastruttura strategica come quella di Salerno richiede infatti una perfetta sincronia tra le operazioni di polizia e l’assistenza medica da prestare sul posto.

I volontari impegnati nella prova hanno sottolineato l’importanza dell’attività svolta:

“Questa mattina, anche i nostri volontari hanno preso parte a un’importante esercitazione presso l’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento, finalizzata a testare le procedure di intervento e il coordinamento tra le diverse componenti del sistema di soccorso. Un’occasione preziosa per consolidare la collaborazione tra gli enti, verificare le procedure operative e rafforzare la capacità di intervento coordinato a tutela della sicurezza delle persone.”

L’esito positivo delle simulazioni conferma il costante impegno delle istituzioni territoriali nel mantenere elevati gli standard di sicurezza, perfezionando continuamente i piani di gestione delle crisi.

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