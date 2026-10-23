Piana del Sele

Battipaglia, centro destra unito: apertura alle forze civiche

Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia confermano l'intesa per le prossime elezioni amministrative: priorità al programma di governo e all'apertura alle liste civiche

Di:
Antonio Elia
Battipaglia, centro destra unito: apertura alle forze civiche

Si è riunito nella serata di ieri il tavolo politico dei partiti di centrodestra per definire la strategia in vista delle prossime elezioni amministrative a Battipaglia, dando seguito all’intesa promossa dalle rispettive segreterie provinciali per presentarsi alle urne in maniera unitaria.

All’incontro hanno preso parte Nunzio Vitolo per Fratelli d’Italia, Johnny Ricca per la Lega, Carmine Galdi e Giuseppe Ruberto per Forza Italia. Assente giustificato al confronto Bruno D’Elia, rappresentante di Noi Moderati.

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Coalizione compatta e apertura alle forze civiche della città

In una nota congiunta diffusa dai rappresentanti presenti — Vitolo, Ricca e Galdi — le forze di centrodestra hanno espresso all’unisono la fermo volontà di procedere in maniera compatta e coesa.

I vertici della coalizione hanno contestualmente annunciato l’apertura immediata di un tavolo di confronto orientato verso le realtà civiche territoriali che si riconoscono nei valori fondanti del centrodestra, con l’obiettivo prioritario di estendere il perimetro dell’alleanza.

Le priorità del programma elettorale e la scelta del candidato sindaco

Il percorso condiviso muoverà dalla redazione del programma di governo locale, articolato su direttrici strategiche ben definite:

  • Sicurezza urbana e decoro: interventi per la vivibilità e la tutela degli spazi pubblici.
  • Sviluppo economico: rilancio del tessuto produttivo e del commercio.
  • Welfare e inclusione: attenzione specifica alle politiche giovanili, alla terza età e alla disabilità.
  • Territorio e risorsa mare: valorizzazione ambientale e valorizzazione della fascia costiera.

Garantire il buon governo della città costituisce il presupposto fondamentale dell’accordo: soltanto a seguito della definizione del programma la coalizione individuerà, attraverso una sintesi politica condivisa, la figura del candidato sindaco unitario.

Tempistiche e prossimi appuntamenti

I confronti ufficiali con il tessuto civico e associativo prenderanno il via già la prossima settimana. L’intento manifestato dalla coalizione è di presentare alla cittadinanza una proposta politica concreta e una leadership autorevole in tempi brevi.

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