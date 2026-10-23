I Pooh al PalaSele di Eboli: doppio concerto per festeggiare 60 anni di musica

Doppio appuntamento con la storia della musica italiana al PalaSele di Eboli: martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2026 arriva “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – PALASPORT”. Il tour nei principali palazzetti italiani celebra quest’anno i 60 anni di carriera della band: 60 anni di storia, di musica e di emozioni, avvalorati da oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo e da brani che hanno incantato intere generazioni rivoluzionando il pop-rock in Italia.
Un viaggio musicale tra 60 anni di storia e amicizia
Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno i protagonisti di un viaggio musicale che ripercorrerà 60 anni di successi e di amicizia. Un repertorio di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo generazioni diverse e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone.
La storia e la carriera dei Pooh saranno il focus centrale dello spettacolo sotto ogni punto di vista. Per il tour “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA”, le grafiche, le scenografie e le immagini visive sono state appositamente progettate per ripercorrere la traiettoria artistica della band, richiamando il concept dello storico e iconico tour del 1991 con cui i Pooh festeggiarono i loro primi 25 anni di carriera.
I pionieri della musica italiana: dalla nascita nel 1966 ai successi attuali
Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, i Pooh hanno superato in sei decenni il traguardo dei 100 milioni di dischi venduti e ottenuto un numero straordinario di premi e riconoscimenti. La formazione si è distinta fin dagli esordi come pioniera nel panorama musicale nazionale grazie alle innovazioni introdotte nei concerti dal vivo, ai temi d’avanguardia trattati nei testi, all’uso della tecnologia moderna e alla multimedialità.
Il 2026 si conferma un anno straordinario per i Pooh: un’intensa stagione di musica, ricordi e condivisione pensata per far vivere dal vivo una storia che continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico a sessant’anni dal primo passo.
La discografia celebrativa e le nuove collaborazioni
Oltre agli appuntamenti dal vivo, le celebrazioni toccano anche l’imponente produzione discografica del gruppo. È infatti disponibile la raccolta “Pooh 60: La nostra storia” (published by Warner Music Italy / Tamata): un cofanetto di 75 brani selezionati personalmente da Roby, Dodi, Red e Riccardo, arricchito da quattro cover tributo inedite realizzate da grandi band del panorama italiano:
- Negramaro con “Uomini Soli”
- Modà con “Tanta Voglia Di Lei”
- Finley con “Piccola Katy”
- Le Vibrazioni con “Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima”
Ogni brano ha ritrovato la propria potenza sonora grazie al restauro audio curato da Marco D’Agostino, mentre la veste grafica riprende l’iconico concept del 25° anniversario del 1990. RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour.
Biglietti e informazioni per i concerti ad Eboli
I biglietti per le date al PalaSele di Eboli sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali; saranno inoltre acquistabili direttamente presso il Botteghino del PalaSele nei giorni degli spettacoli.
Per maggiori informazioni sull’evento e sul tour è possibile consultare il sito www.friendsandpartners.it. Per dettagli sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate e sulle prenotazioni per le persone con disabilità, è attivo il numero 089 4688156 ed è consultabile il sito www.anni60produzioni.com.