I Pooh al PalaSele di Eboli: doppio concerto per festeggiare 60 anni di musica

Doppio appuntamento con la storia della musica italiana al PalaSele di Eboli: martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2026 arriva “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – PALASPORT”. Il tour nei principali palazzetti italiani celebra quest’anno i 60 anni di carriera della band: 60 anni di storia, di musica e di emozioni, avvalorati da oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo e da brani che hanno incantato intere generazioni rivoluzionando il pop-rock in Italia.

Un viaggio musicale tra 60 anni di storia e amicizia

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno i protagonisti di un viaggio musicale che ripercorrerà 60 anni di successi e di amicizia. Un repertorio di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo generazioni diverse e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone.

La storia e la carriera dei Pooh saranno il focus centrale dello spettacolo sotto ogni punto di vista. Per il tour “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA”, le grafiche, le scenografie e le immagini visive sono state appositamente progettate per ripercorrere la traiettoria artistica della band, richiamando il concept dello storico e iconico tour del 1991 con cui i Pooh festeggiarono i loro primi 25 anni di carriera.

I pionieri della musica italiana: dalla nascita nel 1966 ai successi attuali

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, i Pooh hanno superato in sei decenni il traguardo dei 100 milioni di dischi venduti e ottenuto un numero straordinario di premi e riconoscimenti. La formazione si è distinta fin dagli esordi come pioniera nel panorama musicale nazionale grazie alle innovazioni introdotte nei concerti dal vivo, ai temi d’avanguardia trattati nei testi, all’uso della tecnologia moderna e alla multimedialità.

Il 2026 si conferma un anno straordinario per i Pooh: un’intensa stagione di musica, ricordi e condivisione pensata per far vivere dal vivo una storia che continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico a sessant’anni dal primo passo.

La discografia celebrativa e le nuove collaborazioni

Oltre agli appuntamenti dal vivo, le celebrazioni toccano anche l’imponente produzione discografica del gruppo. È infatti disponibile la raccolta “Pooh 60: La nostra storia” (published by Warner Music Italy / Tamata): un cofanetto di 75 brani selezionati personalmente da Roby, Dodi, Red e Riccardo, arricchito da quattro cover tributo inedite realizzate da grandi band del panorama italiano:

Negramaro con “Uomini Soli”

con “Uomini Soli” Modà con “Tanta Voglia Di Lei”

con “Tanta Voglia Di Lei” Finley con “Piccola Katy”

con “Piccola Katy” Le Vibrazioni con “Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima”

Ogni brano ha ritrovato la propria potenza sonora grazie al restauro audio curato da Marco D’Agostino, mentre la veste grafica riprende l’iconico concept del 25° anniversario del 1990. RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour.

Biglietti e informazioni per i concerti ad Eboli

I biglietti per le date al PalaSele di Eboli sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali; saranno inoltre acquistabili direttamente presso il Botteghino del PalaSele nei giorni degli spettacoli.

Per maggiori informazioni sull’evento e sul tour è possibile consultare il sito www.friendsandpartners.it. Per dettagli sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate e sulle prenotazioni per le persone con disabilità, è attivo il numero 089 4688156 ed è consultabile il sito www.anni60produzioni.com.