Battipaglia: 8,7 milioni per la nuova scuola Kennedy a Belvedere

Il Comune di Battipaglia punta con decisione alla riqualificazione strutturale del proprio patrimonio scolastico. L’Ente ha infatti formalizzato la partecipazione alla seconda fase del programma della Regione Campania “Scuola Viva in Cantiere”, l’iniziativa regionale finalizzata al finanziamento di interventi mirati alla messa a norma, all’adeguamento sismico, all’efficientamento energetico e alla sicurezza degli edifici scolastici presenti sull’intero territorio campano.
Approvato il progetto: un investimento da oltre 8,6 milioni di euro
Con deliberazione del Commissario Prefettizio è stato approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) e il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l’intervento di “Costruzione Nuovo Edificio Scolastico J.F. Kennedy alla Via Compagnoni – Quartiere Belvedere”.
L’opera prefigura un investimento complessivo di 8.680.000,00 euro. La copertura finanziaria sarà garantita per 8.400.000,00 euro dalle risorse del PR FESR 2021/2027 (D.G.R. N. 198/2026), mentre i restanti 280.000,00 euro provengono dai fondi ex art. 1 c. 51-bis L. n. 160/2019, già trasferiti all’Ente con Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2020.
Ricostruzione fuori sito e un nuovo polo di servizi a Belvedere
L’ipotesi progettuale prevede la ricostruzione fuori sito dell’attuale edificio scolastico “J.F. Kennedy”. Il nuovo insediamento sorgerà su un’area di proprietà comunale situata in via Compagnoni, nel quartiere Belvedere.
L’area si inserisce in un contesto integrato: sui lotti limitrofi, anch’essi di proprietà dell’Ente, sono infatti già contemplate altre funzioni pubbliche di primaria importanza, tra cui il Palazzetto dello Sport, il Centro Servizi per le Famiglie e vari parcheggi pubblici.
Aule per la Primaria e la Secondaria: risolto il sovraffollamento a Stella
Il nuovo edificio scolastico è stato dimensionato per accogliere:
- La popolazione scolastica della J.F. Kennedy (Quartiere Belvedere): due sezioni della Scuola Primaria per un totale di 10 aule;
- Parte della popolazione scolastica di via Cagliari 6 (Quartiere Stella): due sezioni della Scuola Secondaria di I grado per complessive 6 aule.
L’operazione consentirà di alleggerire il plesso di via Cagliari, dove attualmente si registra un forte sovraffollamento. In questo modo verranno restituiti alla struttura di quartiere Stella gli spazi necessari per i laboratori e le attività didattiche integrative, abbattendo al contempo i disagi per le famiglie del quartiere Belvedere.