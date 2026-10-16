Battipaglia, stangata sulla prostituzione in Litoranea: multe da 500 euro

Linea dura contro la prostituzione su strada lungo la fascia costiera di Battipaglia. Con l’ordinanza commissariale n. 338, il commissario prefettizio Castrese De Rosa ha disposto nuove misure per contrastare il fenomeno lungo la Strada Provinciale 175/A Litoranea, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica, la viabilità e la vivibilità della zona. Il provvedimento entrerà in vigore il 21 ottobre e resterà valido fino al 31 dicembre 2026.

Degrado e pericoli per la viabilità sulla Litoranea

Alla base dell’intervento ci sono le numerose segnalazioni dei residenti, che da mesi lamentano schiamazzi notturni, sporcizia, episodi di rissa e disagi alla circolazione stradale. Particolare preoccupazione viene espressa per le manovre pericolose effettuate dagli automobilisti che si fermano lungo la carreggiata per contattare le persone presenti sulla strada. Una situazione che, secondo quanto riportato nella relazione allegata all’ordinanza, incide negativamente sulla sicurezza e sull’immagine turistica del litorale.

Multe di 500 euro e sanzioni stradali notturne

Le nuove disposizioni riguardano sia chi propone prestazioni sessuali a pagamento sia chi cerca di concordarle. L’ordinanza vieta i comportamenti e le modalità di abbigliamento palesemente finalizzati all’offerta di prestazioni sessuali su strada. Sul fronte della domanda, sono vietati l’accostamento dei veicoli, la richiesta di informazioni e la contrattazione delle tariffe.

Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa di 500 euro. Ulteriori conseguenze sono previste per gli automobilisti che, con soste e manovre irregolari, creino pericolo o intralcio alla circolazione. In questi casi si applicano le sanzioni del Codice della Strada, con un aumento di un terzo per le violazioni accertate nella fascia notturna compresa tra le ore 22:00 e le 07:00.

Controlli fiscali della Guardia di Finanza di Salerno

Tra gli aspetti più rilevanti del provvedimento figura il rafforzamento della collaborazione con gli organismi preposti ai controlli tributari. Gli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di Salerno, affinché siano valutati eventuali approfondimenti fiscali nei confronti dei soggetti coinvolti. L’obiettivo è affiancare all’attività di controllo sul territorio ulteriori verifiche di natura finanziaria.

Tutela e percorsi di reinserimento per le vittime di tratta

L’ordinanza contempla anche una misura di carattere sociale. Le persone che esercitano la prostituzione e che risultino vittime di violenza o di grave sfruttamento saranno esentate dalla sanzione amministrativa tramite l’accesso a specifici percorsi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale. Una previsione che mira a distinguere le situazioni di coercizione dalle altre condotte sanzionate, favorendo l’emersione delle condizioni di vulnerabilità e l’accesso agli strumenti di assistenza.

Con l’ordinanza n. 338, l’amministrazione commissariale punta a intensificare i controlli sulla Litoranea, intervenendo sui comportamenti che alimentano il fenomeno e sulle ricadute in termini di sicurezza stradale, ordine pubblico e tutela delle persone esposte allo sfruttamento.