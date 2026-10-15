Battipaglia, incontro tra il consigliere Provenza e il Prefetto De Rosa

Si è svolto un incontro ufficiale tra l’avvocato Giuseppe Provenza, consigliere comunale sospeso di Forza Italia, e il Commissario prefettizio del Comune di Battipaglia, il Prefetto Castrese De Rosa. Al centro del confronto, svolto in un clima di costruttiva collaborazione, le principali criticità del territorio salernitano e gli interventi urgenti per migliorare i servizi ai cittadini.

«Ho incontrato questa mattina il Commissario prefettizio del Comune di Battipaglia, Sua Eccellenza il Prefetto Castrese De Rosa, riscontrando grande disponibilità, concretezza e attenzione alle esigenze della città», ha dichiarato Provenza a margine del vertice.

Sicurezza e Polizia Municipale: nuove assunzioni e presidio delle scuole

Tra le priorità presentate da Giuseppe Provenza, il potenziamento della Polizia Municipale occupa un ruolo di primo piano, con particolare riferimento alla vigilanza e alla sicurezza all’esterno degli edifici scolastici del territorio di Battipaglia.

Sul fronte della sicurezza urbana, il Prefetto De Rosa ha confermato di aver già avviato le procedure necessarie per l’assunzione di nuove unità da destinare al corpo di Polizia Municipale, accogliendo l’esigenza di rafforzare il controllo capillare del territorio.

Opere pubbliche, decoro urbano e viabilità: dal programma PIU Europa allo stadio Sant’Anna

L’incontro ha toccato anche i principali nodi infrastrutturali e manutentivi della città. Provenza ha sollecitato l’avvio formale della gara d’appalto per il completamento dello stadio “Sant’Anna” e l’accelerazione dei cantieri previsti dal programma PIU Europa.

In tema di vivibilità e decoro urbano, sono state avanzate proposte concrete per i giovani e la cittadinanza:

Realizzazione di aree studio attrezzate nelle villette comunali;

Installazione di servizi igienici pubblici;

Intensificazione degli interventi di pulizia stradale e pianificazione di nuove misure per la viabilità locale.

Manutenzione dell’illuminazione pubblica affidata alla società Alba

Risposta immediata anche sulla gestione della pubblica illuminazione, settore che presentava criticità persistenti su diverse zone del comune salernitano. Il Commissario De Rosa ha comunicato l’avvenuto affidamento ufficiale dei servizi di manutenzione degli impianti alla società in house Alba, sbloccando un intervento programmatico atteso dalla cittadinanza.

«Anche sulle altre richieste ho riscontrato attenzione, condivisione e massima disponibilità ad adoperarsi per la loro realizzazione», ha sottolineato Provenza, definendo le proposte presentate «poche, concrete e realizzabili, senza grandi annunci, ma con interventi capaci di migliorare la quotidianità dei battipagliesi».

L’esponente di Forza Italia ha espresso un giudizio positivo sull’operato della gestione commissariale, guardando con ottimismo al proseguimento dei lavori: «Sono convinto che, anche nei pochi mesi a disposizione, il Prefetto De Rosa possa lasciare un segno importante nella nostra città. Non conta quanto tempo si amministra una città, ma ciò che concretamente si riesce a realizzare per i cittadini», ha concluso l’avvocato Provenza.