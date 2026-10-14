Battipaglia, riapre l’ospedale: finisce l’emergenza sanità

Da lunedì l’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia torna a riaprire i primi reparti di degenza. Si tratta di un passaggio fondamentale, che segna la fine di settimane di forti tensioni per il sistema sanitario nel Salernitano.

L’emergenza era scattata ad agosto con l’evacuazione d’urgenza disposta per presunti cedimenti strutturali nel reparto di Ginecologia. Tuttavia, le successive verifiche tecniche condotte dagli esperti hanno escluso qualsiasi pericolo, confermando la piena sicurezza dell’edificio.

Il piano di rientro e il carico sulla rete di emergenza

Nel periodo di chiusura, la temporanea redistribuzione dei pazienti tra le strutture di Nocera Inferiore, Eboli e Polla ha messo in grave affanno l’intera rete dell’emergenza provinciale. Il sovraccarico ha colpito in modo particolare i pronto soccorso limitrofi e i mezzi di soccorso del 118.

La riapertura rappresenta quindi uno snodo cruciale per alleggerire la pressione sulle altre strutture ospedaliere della provincia di Salerno.

Ala Est operativa, cantieri aperti nell’Ala Ovest

Il piano di ripartenza del presidio ospedaliero procederà in modo graduale. La prima fase interessa l’Ala Est, con la riattivazione immediata dei posti letto a supporto del Pronto Soccorso, oltre ai reparti di Rianimazione, Ortopedia, Medicina Generale e Chirurgia.

L’Ala Ovest rimarrà invece ancora interessata dai lavori di cantiere. L’obiettivo dell’Asl Salerno è restituire il presidio alla piena operatività entro la fine di novembre.