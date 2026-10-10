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Ospedale Battipaglia: slitta la riapertura del Santa Maria della Speranza

Riapertura rinviata per l'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Lavori e sanificazione in corso: nuova data fissata al 19 ottobre

Di:
Antonio Elia
Ospedale Battipaglia: slitta la riapertura del Santa Maria della Speranza

La data di oggi, 10 ottobre, annunciata nelle scorse settimane per la riapertura dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, è trascorsa senza il ritorno alla piena operatività della struttura. Il presidio sanitario resta chiuso mentre proseguono gli interventi necessari al ripristino dei locali danneggiati dall’allagamento.

La riapertura, inizialmente prevista per la giornata odierna, era stata annunciata dalla sindaca Cecilia Francese e successivamente indicata anche da esponenti istituzionali regionali. Tuttavia, i tempi previsti non sono stati rispettati e cresce l’attesa per la nuova scadenza, ipotizzata per lunedì 19 ottobre.

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Lavori di sanificazione e piano di rientro graduale

Nel frattempo, all’interno del presidio proseguono le operazioni di sanificazione degli ambienti e la riorganizzazione dei reparti. La direttrice sanitaria, Alessandra Piro, ha comunicato al personale medico il programma per una ripresa graduale delle attività, sottolineando che il ritorno alla normalità dipenderà esclusivamente dal ripristino delle condizioni di sicurezza e dal completo termine degli interventi.

Preoccupazioni per l’assistenza sanitaria nel territorio

La vicenda continua ad alimentare polemiche e forti preoccupazioni tra i cittadini e gli operatori sanitari, soprattutto per le dirette conseguenze sulla continuità dell’assistenza in un bacino d’utenza che fa strutturalmente riferimento al presidio di Battipaglia. Resta ora da capire se la nuova scadenza del 19 ottobre sarà rispettata e quando l’ospedale potrà finalmente tornare a garantire tutti i servizi sanitari previsti.

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