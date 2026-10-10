Albero crolla in piazza a Battipaglia e travolge una bambina e una ragazza

Momenti di grande paura nel cuore di Battipaglia, dove la caduta improvvisa di un albero in piazza Amendola ha travolto tre persone, provocando il ferimento di una bambina piccola e di una giovane donna. L’episodio, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia ben più grave, si è verificato in un’area frequentata quotidianamente da residenti, famiglie e avventori dei vicini esercizi commerciali. Entrambe le ferite sono state modellate e trasportate dal personale del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove i medici hanno fortunatamente escluso pericoli di vita o condizioni critiche.

I soccorsi immediati e la dinamica in piazza Amendola

L’incidente è avvenuto mentre la piazza era animata dal consueto passaggio pedonale. L’arbusto è crollato improvvisamente al suolo colpendo un passeggino spinto da una madre e una ragazza che si trovava nelle immediate vicinanze. I primi ad prestare aiuto sono stati i passanti presenti sul posto, spaventati dal forte boato e dal timore che potessero verificarsi ulteriori cedimenti.

Pochi minuti dopo l’allarme, sono giunti i sanitari del 118 insieme alle pattuglie della Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli. L’area interessata è stata subito transennata e interdetta al traffico veicolare e pedonale per consentire la rimozione dell’albero e le necessarie operazioni di bonifica. Al momento dello schianto non transitavano autovetture lungo la carreggiata adiacente, fattore che ha evitato ulteriori conseguenze.

Le cause del crollo e le verifiche sulla sicurezza del verde pubblico

A determinare il cedimento dell’albero sarebbero state le avverse condizioni meteorologiche delle ultime ore: l’accumulo di pioggia ha appesantito la chioma dell’arbusto mentre le raffiche di vento hanno indebolito l’apparato radicale. Spetterà ora agli agenti della Polizia Municipale condurre gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta ed individuare eventuali responsabilità sulla gestione e cura della pianta.

L’episodio riaccende inevitabilmente la discussione sullo stato di salute della vegetazione urbana nei punti strategici della città. Per prevenire analoghi pericoli, i funzionari del Comune di Battipaglia, in collaborazione con la società in house Alba, avvieranno nelle prossime ore un piano straordinario di monitoraggio e controllo tecnico mirato ad individuare ed isolare tutti gli alberi potenzialmente instabili o a rischio caduta presenti sul territorio comunale.