Comune di Battipaglia, al via il concorso per due nuovi dirigenti

Il comune di Battipaglia accelera sul fronte delle assunzioni apicali e pubblica due bandi di concorso per il reclutamento di dirigenti a tempo pieno e indeterminato. Le procedure, determinate con gli atti del 7 ottobre 2026, riguardano due figure strategiche per l’ente: un dirigente avvocato e un dirigente della Polizia Locale.

I bandi prevedono una riserva di posti a favore del personale già dipendente del Comune di Battipaglia. La gestione operativa dei concorsi e l’espletamento delle prove sono stati affidati alla dottoressa Paola Toriello, nominata responsabile del procedimento per entrambe le selezioni.

Nel dettaglio, il primo concorso è finalizzato alla selezione di un dirigente avvocato, mentre il secondo prevede l’assunzione di un dirigente della Polizia Locale. Per il dirigente avvocato l’assunzione è programmata a partire dal 1° maggio 2027.

Per il dirigente della Polizia Locale, invece, l’ingresso in servizio è previsto dal 1° febbraio 2027. Il nuovo Comandante entrerà quindi in funzione per primo, con l’obiettivo di rafforzare la struttura di vigilanza e garantire la continuità amministrativa.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Per entrambe le procedure, le candidature dovranno essere presentate tassativamente entro le ore 23:59 del 23 ottobre 2026.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente online, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (InPA), accedendo con credenziali SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o tramite le altre modalità previste dalla piattaforma.

Dove consultare i bandi e i requisiti

Tutti i dettagli relativi ai requisiti di partecipazione, alle modalità delle prove, ai criteri di valutazione, alle scadenze e alla documentazione richiesta sono consultabili nella sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso» del sito istituzionale del comune di Battipaglia.

La pubblicazione dei due bandi rappresenta un passaggio importante per il rafforzamento della macchina amministrativa cittadina, garantendo figure dirigenziali stabili in vista delle scadenze programmate per il 2027.